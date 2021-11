Nečekaný důsledek spánkové deprivace

Jak přesně se to projevuje? Charakteristické jsou pro to podobné symptomy, jako když je člověk opilý. Tedy zarudlé oči, horší zaostření, a právě také nejistá chůze.

„V ideálním případě by každý dospělý měl spát osm hodin denně,“ tvrdí další z autorů studie Hermano Igo Krebs. „Pokud to nedokážeme, měli bychom to co nejvíce a pravidelně kompenzovat. Jak? Tím, že budeme spát, kdy můžeme,“ dodává.