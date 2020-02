Kouření je nemoc. Poradíme vám, jak se jí zbavit

Na začátku roku chce přestat s kouřením zhruba třetina kuřáků. Z těch, kteří se rozhodnou, že to zvládnou sami, se to podaří jen třem až pěti procentům. Pokud zajdou do specializovaného centra nebo k odborníkovi, stoupnou jejich šance na 35 až 40 procent. Vyvarují se zbytečných chyb, mohou využít pomoc léků, ale také psychologickou a emoční podporu.