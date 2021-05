Jako malá milovala plavání, teď se potýká s alergií na vodu

Jak vysvětluje, když byla ve vodě, začala pociťovat zprvu jemné svědění. Zpočátku tomu nevěnovala žádnou pozornost. Když se to ale během dospívání zhoršovalo, a podrážděná pokožka po styku s vodou začínala připomínat kopřivku, doprovázenou svěděním a pálením, uznala, že by se s tím asi měla někomu svěřit.

Vzhledem ke zhoršující se situaci lékař doporučil, aby Rachel omezila sprchování na jedenkrát týdně. I to je ale boj, neboť už po několika minutách začne pociťovat mravenčení, které postupuje v bolestivost a úporné svědění. Často se u ní dostavuje i horkost a mívá pocit, jako by jí hořela kůže.

„Doktoři mi také řekli, že bych se měla vyhýbat dešti. Začala jsem proto nosit velké kabáty, abych pokožku co nejvíce ochránila, pokud je špatná předpověď. Jakmile pak začne pršet, musím se co nejrychleji dostat domů,“ uvádí žena, s čím vším se musí kvůli alergii potýkat.

Jak se Rachel přiznala, jistá německá televizní společnost, která se již dříve doslechla o jejím stavu, jí zaplatila cestu do Berlína do centra pro alergiky. Mohla zde zkusit léky, které některým jiným lidem zabraly.

„Byla to ale ztráta času. Bylo to zaprvé časově omezené. Navíc, když jsem se chtěla dozvědět něco víc, nikdy jsem nedostala odpověď. Jakmile navíc přestaly kamery natáčet můj příběh, musela bych si začít platit ošetření z vlastní kapsy, což by dělalo asi 1000 liber měsíčně (necelých 30 tisíc korun). To jsem si prostě nemohla dovolit,“ vysvětluje, jak její naděje rychle vyhasla.