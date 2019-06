Plánujete jít poprvé darovat krev? Připravte se na to

Darovat krev je mnohdy to nejjednodušší, co lze udělat pro druhé. Jeden takový odběr může zachránit až tři životy. Darovat krev tak má opravdu smysl. Přemýšlíte-li tedy o dárcovství, pak neváhejte. Připravili jsme pro vás jednoduchého průvodce o tom, co takové darování krve obnáší a jak se na to nejlépe připravit.