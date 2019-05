bok, Novinky

Zajímalo by vás, jaké je vzbudit se každý den a nepamatovat si nic z toho předchozího? Právě takový stav znovu a znovu zažívá dnes šestnáctiletá Caitlin.

V říjnu roku 2017 byla při běhu členem svého týmu nešťastně zraněna na hlavě. Rodiče dívku ihned vzali do nemocnice, kde jí lékaři zjistili otřes mozku. Podle doktorů ale nemělo jít o nic vážného, podle jejich vyjádření se měla dívce, která po ráně do hlavy trpěla náhlými výpadky paměti, paměť zcela vrátit do několika málo týdnů, uvádí server Daily Mail.

Od úrazu ale uplynulo už téměř 18 měsíců a Caitlin si stále není schopna zapamatovat nic z doby před posledním delším spánkem.

Neví, jaký je den v týdnu, co ve škole probírají apod. Její mozek ve spánku vymaže všechny nové informace z posledního dne a ona se každé ráno budí, aniž by věděla, co naposledy dělala.

Doktoři u ní diagnostikovali tzv. anterográdní amnézii - tedy stav, při kterém po nějakém traumatu, nejčastěji úrazu hlavy, není mozek schopen zpracovávat, respektive uchovávat nové informace. Naproti tomu dlouhodobé vzpomínky, které se vážou na dobu před úrazem, zůstávají neporušeny.

Pro daný stav podle odborníků neexistuje žádná specifická léčba, jsou ale některé způsoby - jako například psaní deníku, poznámek atd. - které mohou pomoci paměť cvičit. Jak již bylo uvedeno, v případě Caitlin to ale neplatí - její mozek ve spánku vymaže vše nové a ona si ráno nic nepamatuje.

Caitlin Little — Teen Suffering from Amnesia — Every Morning is the Day After Her Brain Injury Zveřejnil(a) BrainSong, The Micah Jones Foundation dne Pondělí 6. května 2019

Její otec tak provádí každé ráno stejný rituál se slovy: „Ahoj miláčku, při běžeckém tréninku jsi utrpěla úraz hlavy a od té doby si toho moc nepamatuješ,” cituje zpravodajský kanál Fox8.

Každý den se jí tak stále dokola musí připomínat, co je za den, na jaké hodiny do školy má jít. Jak uvedla její sestra Sarah, rodina pro Caitlin všude po domě rozvěsila poznámkové papírky s detaily a vším, co by jí mohlo pomoci zvládnout vše potřebné během dne.

Dosud žádný z lékařů nebyl schopen určit, proč se dívčin mozek každou noc „resetuje”. Příběh Caitlin tak připomíná děj filmu 50x a stále poprvé z roku 2004, kde dívku s částečnou amnézií po úrazu hlavy ztvárnila herečka Drew Barrymorová. Jen u Caitlin bohužel zatím bez šťastného konce.