Petr Veselý, Právo

Tlusté střevo a konečník tvoří závěrečnou pasáž trávicí soustavy. Naprostá většina nádorů v nich vzniká pomalu. Z rizikového polypu nebo adenomu se mohou vyvinout různé nádory, v drtivé většině případů jde však o karcinom tlustého střeva. Obvykle mu to trvá 8 až 10 let.

Pacient má tedy relativně dost času ho zachytit ještě ve stavu, který předchází vzniku nádoru. Navíc je to relativně jednoduché. Rizikové polypy totiž jemně krvácejí. Tuto krev umějí zachytit testy na skryté (okultní) krvácení.

A krvácející polyp dokážou lékaři většinou snadno odstranit při ambulantní prohlídce tlustého střeva pomocí kolonoskopu. S polypem zmizí i riziko rakoviny v tomto místě až na 20 let. Ale ještě tehdy, když se na sliznici střeva objeví nádor v prvních stadiích, má pacient devadesátiprocentní šanci na vyléčení.

Jak objevit skryté krvácení



Odhalit rizikové polypy nám pomůže jeden ze dvou různých typů testů. Záleží na tom, jaký si vybereme. U toho staršího nabírá pacient tři dny za sebou malý vzorek stolice a nanáší ho do políček testu. Pak ho odnese k lékaři a výsledek vyhodnotí specializovaná laboratoř.

Jeho nevýhodou je to, že výsledek může zkreslit užívání určitých léků a také potravin. Například jelito, krvavá tlačenka, tatarák a další masné výrobky nebo uzeniny, které obsahují zvířecí krev.

U některých z testů dokážou vyvolat falešně pozitivní výsledek i další látky: vitamín C, železo, případně sloučeniny obsažené v kořenové zelenině. Tento test hradí u pacientů od 50 let zdravotní pojišťovny.

Jednodušší a přesnější test



Modernější imunochemický test si pacienti dělají jednorázově. Jeho výsledky neovlivňují žádné potraviny. Je jednoduchý a není drahý. V lékárnách ho koupíte za 75 až 105 Kč.

Pokud tyto testy zachytí krev ve stolici, neznamená to, že máte rakovinu. Jen to, že jsou nutná další vyšetření, obvykle vyšetření tlustého střeva optickou sondou, tedy kolonoskopie. Lékař si může díky ní podrobně prohlédnout sliznice střeva.

S čím pomůže screening



Co je příčinou toho, že jsme z prvního místa ve světě, pokud jde o rakovinu tlustého střeva a konečníku, klesli na šesté a po dlouhých letech diagnostikujeme méně než 8000 nemocných za rok? A pokud jde o úmrtí pacientů (kolem 4000 ročně), tak jsme klesli dokonce na jedenácté místo.

Důvodem je screeningový program zdravotních pojišťoven. Ten spočívá v preventivních testech na skryté krvácení a v preventivních kolonoskopiích na základě výsledků těchto testů.

Podařilo se tak odhalit spoustu rizikových lidí v přednádorovém stadiu nebo v počátečních stadiích nemoci, kdy mají největší šanci na vyléčení. Povzbudivé je i to, že tato čísla dál klesají.

Nejvíc případů je od 50 let výš



Lidé by však neměli nechávat zodpovědnost za své zdraví jen na zdravotních pojišťovnách. Měli by se o něj aktivně starat sami.

I proto je důležité vědět, kdo si jeden z těchto testů má udělat a kdy. Určitě lidé od 50 roků výš, pro jistotu každý rok, 80 % případů rakoviny tlustého střeva mají lidé, kteří překročili právě padesátku.

S věkem dál stoupá pravděpodobnost této choroby. Zdravotní pojišťovny hradí test svým klientům od 50 do 54 roků jednou ročně, od 55 let jednou za dva roky.

V počtu případů rakoviny tlustého střeva a konečníku už nejsme první na světě, ale šestí.

FOTO: Profimedia.cz

Alarmující je, že test a bezplatnou kontrolu nevyužívá ani třetina z těch, kteří na ni mají nárok. Vsadil bych se, že spousta z nich o této možnosti ani neví.

Pozor na obezitu, kouření i alkohol



Kterým lidem hrozí zvýšené nebezpečí vzniku nádoru tlustého střeva a konečníku, tedy kolorekta?

1. Obézním, a zvlášť lidem, kteří jsou obézní už od dětství. Lékaři zaznamenali při svých výzkumech až o 50 % vyšší pravděpodobnost, že se u těchto lidí objeví karcinom tlustého střeva, a až o 70 % větší nebezpečí zhoubného nádoru konečníku.

2. Pacientům, u kterých někdo z blízkých příbuzných prodělal rakovinu, speciálně pak rakovinu tlustého střeva a konečníku. Obvykle to signalizuje vyšší dědičný sklon k této nemoci.

3. Kuřákům.

4. Lidem, kteří se málo věnují aktivnímu pohybu, špatně spí a nedostatečně odpočívají.

5. Jedincům, kteří neumějí racionálně kompenzovat stresy.

6. Lidem, kteří pijí příliš mnoho alkoholu. Ale pokud je ohrožuje víc rizikových faktorů, pak může být problematické i každodenní pití, které ne příliš dramaticky překračuje jeden půllitr piva nebo 2 dcl vína denně u mužů.

Totéž platí pro ženy. U nich však jde o množství o třetinu nižší než u mužů, protože mají méně svalů a také enzymu, který alkohol rozkládá.

Rizikové uzeniny i jídla z fastfoodů



Velké nebezpečí rakoviny kolorekta také hrozí:

Milovníkům živočišných tuků: ty nejsou jen v sádle, másle, špeku, slanině nebo bůčku. Jsou i v tučných masech a v tučných mléčných výrobcích včetně sýrů. Hodně jich najdeme v uzeninách, tedy v kvalitních salámech nebo klobásách, ve kterých tvoří až 50 % jejich obsahu, což si spousta lidí neuvědomuje na rozdíl od másla nebo špeku. Ideální není ani to, že uzeniny obsahují hodně soli nebo rychlosolí.

Velmi riskantní jsou rovněž přepálené tuky, které vznikají při nesprávném smažení nebo při grilování. Když si tyto potraviny dopřejeme jednou za čas, nic dramatického se neděje. Špatné bývá to, když je jíme pravidelně.

Problematická je i častá konzumace jídel z fastfoodů stejně jako pomfritů, chipsů, smažených kuřecích kousků, pizzy a příliš mnoha výrobků z bílé mouky.

Málo známé riziko představuje nadměrné popíjení hodně sladkých nápojů. Přispívají k obezitě, ale také nežádoucím způsobem mění střevní mikroflóru.

Lidé s vysokou mírou rizika pro vznik tohoto typu rakoviny by měli podstoupit test na okultní krvácení každý rok už od 40 let. Co jim uhradí pojišťovna a co si zaplatí sami, na tom se můžou dohodnout se svým praktikem.

Středomořská strava jako prevence



Nebezpečí nemoci logicky snižuje všechno, co eliminuje nebo aspoň zmírní výše uvedená rizika. Ale také racionální jídelníček. Ten optimální se blíží středomořské kuchyni, ve které je hodně čerstvé zeleniny, ovoce, olivového oleje, obilovin, luštěnin, ryb, ale i jiných lehkých bílých mas.

Typické je pro ni to, že je dostatečně pestrá a masa nabízí v rozumném, spíš omezeném množství, stejně jako víno nebo mléčné výrobky, s výjimkou jogurtů.

Jaké jsou typické příznaky



Když se normálních lidí na ulici zeptám, jestli vědí, jak se rakovina kolorekta projevuje, většina bude v rozpacích. Přitom nejde o nic složitého. Typickým příznakem bývá:

Změna pravidelné stolice, která se projevuje zácpami nebo průjmy, ty se dokonce mohou i střídat.

Stolice někdy odchází v úzkém proužku.



Objevuje se krev, která barví stolici do tmava až do černa, pokud se natráví, ale někdy se může objevit i barva světlá, proto si lidé tento druh nádorů často pletou s hemoroidy.

Postiženého člověka trápí rovněž pocit plnosti břicha nebo i křeče, ale také větry, jejichž odchod bývá bolestivý.

Nemocný často mívá pocit nedokonale vyprázdněného střeva.

Postižený člověk bývá také často unavený, může trpět i chudokrevností.

Problém je, že se tyto příznaky většinou projevují tehdy, kdy už člověk zhoubný nádor má, nejednou v pokročilejších stadiích. Ale i tak má smysl si při prvních signálech uvedených potíží udělat test na okultní krvácení. Symptomy totiž mohou být signálem i jiných zdravotních potíží.

Ideální ovšem je, když si po padesátce (případně po čtyřicítce, pokud nám hrozí zvýšené riziko) tento test děláme preventivně každý rok.

Záchranná brzda speciální výživy

Pacient, kterému lékaři diagnostikují nádor, může mít problémy se vstřebáváním, a tedy i s nedostatkem některých látek. Častý bývá tento problém zejména u starších lidí, kteří mají jednotvárnější stravu a horší trávení, dané i postupujícím věkem.

U nich je důležité, aby jim nutriční terapeutka pohlídala kvalitní jídelníček. V čím lepším stavu totiž budou, tím radikálnější léčbu snesou a tím větší šanci mají na úspěšné vyléčení.

Pokud je jim zle, nejedí ani jim nic nechutná, což je časté po ozařování nebo chemoterapii, pomůže jim obvykle speciální tekutá výživa. Krabičky s ní koupí v lékárně. Mohou je pak pomalu srkat v průběhu dne. Obsahují všechny důležité látky.