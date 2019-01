Chirurgické odstranění křečových žil – chirurgické odstranění je jediný zákrok plně hrazený pojišťovnou. Spočívá ve vytržení nefunkční žíly, nejčastěji od třísla do podkolení nebo od podkolení do poloviny bérce. Rekonvalescence je bolestivá a často spojená se vznikem krevních podlitin. Nevýhodou je také délka rekonvalescence v řádu týdnů. Je to jediná metoda, na kterou byli odkázáni naši rodiče a prarodiče.