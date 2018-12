Jak snížit riziko předčasného úmrtí

Činí vám sebemenší chůze do schodů potíže, nebo naopak patříte k lidem, kteří vyjdou směle několik pater, aniž by se zadýchali? Pokud patříte do druhé skupiny, máme pro vás skvělou zprávu. Vyjdete-li bez potřeby zastávky alespoň čtyři patra, děláte z vědeckého hlediska pro své zdraví mnoho dobrého - zlepšujete si nejen kondici, rovněž si snižujete i riziko předčasného úmrtí.