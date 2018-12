Jak si udržet postavu i přes kritické vánoční období

Jakmile odezní babí léto, lidé mají tendenci trávit více času v pohodlí domova, a to ideálně ve společnosti dobrého jídla. To má samozřejmě za následek rychlý přírůstek váhy. Jak se vyhnout nedobrovolnému zimnímu obalování a udržet si postavu i do následujícího plavkového období?