Postup: Brambory oloupeme a pokrájíme na menší kousky. Ty dáme do osolené vody. Brambory vaříme do změknutí. Z brambor slijeme polovinu vody a zasypeme je hrubou moukou. Obrácenou vařečkou v nich uděláme několik otvorů a necháme pod pokličkou pařit ještě dvacet minut. Poté brambory rozšťoucháme a rozetřeme dohladka. Může to trvat i deset minut, než získají tu správnou konzistenci. Mezitím si necháme rozpustit máslo.

Lžíci vždy namočíme v rozpuštěném másle a vykrojíme nok ze škubánkové směsi. Na talíři škubánky ještě posypeme moučkovým cukrem a mákem.