„Objevily se klasické příznaky onkologického onemocnění: zvětšení uzlin na krku, teploty, které se vracely, pocení. Protože jsem se do té doby s takovou nemocí nesetkala, vůbec mě nenapadlo, že by mohlo jít o rakovinu. Až když se můj stav nezlepšoval, začala jsem ho řešit s lékařem. Ten mne poslal na vyšetření. Následoval odběr uzlin, histologie, diagnóza a léčba. Bylo mi 22 let a rozhodně jsem nečekala, že budu řešit tak zásadní situaci,“ vzpomíná Lucie.

Uzdravení zabralo tři čtvrtě roku a Lucii se podařilo i při nemoci udržet svoje podnikání v chodu. „Po skončení léčby jsem mohla pokračovat v práci tak, jak jsem byla zvyklá předtím. Nemusela jsem tedy jako jiní řešit ztrátu zaměstnání nebo složitější návrat do něj po dlouhodobé nemocenské.“

Hodgkinova choroba má podle Lucie výhodu, že se dobře léčí, ale bohužel se často vrací. „Že se nemoc vrátila, mi lékaři oznámili při rutinní kontrole. Každá kontrola je docela stresující: dokud se totiž nemoc jasně neprojeví, člověk sám na sobě nepozná, jestli je, nebo není nemocný,“ pokračuje Lucie.

Tentokrát se Hodgkinův lymfom objevil v těžší podobě a stejně tak byla náročnější i léčba. „Na jednu stranu jsem už trochu tušila, co mě čeká. Ale přijmout návrat nemoci bylo psychicky mnohem horší než poprvé. Navíc mě opět zaskočila v době, kdy jsem si začala užívat života,“ vypráví Lucie.

Jako aktivní člověk a sportovec nesla těžce závěrečný měsíční pobyt v izolaci, kam ji lékaři umístili po transplantaci kmenových buněk. „Ocenila jsem proto přístup zdravotníků, kteří mi umožnili mít na pokoji šlapadlo, stepper a další pomůcky, abych se mohla odreagovat a pokusila se udržet si aspoň minimum kondice. Mohly za mnou chodit návštěvy, a tak mi sestra Kristýna nosila hry, které jsme hrály, nebo puzzle, jejichž skládáním jsem si vyplňovala dlouhý čas. Nejraději jsme měly legendární hru Carcassonne nebo různé karetní hry.“

Inspirace pro podnikání i pomoc nemocným dětem



V reakci na tuto životní zkušenost se rozhodla společně se sestrou založit netradiční hračkářství Agátin svět, ve kterém se zaměřují na kreativní a vzdělávací hračky či knihy, mnohé z nich dovezené z Francie.

Společně pak také pomáhají onkologicky nemocným dětem. Jsou součástí charitativního projektu Radost dětem, na jehož konci se k stovkám dětí v 8 onkologických odděleních nemocnic dostanou vhodné hry, stavebnice a kreativní sady. První předávku hraček plánuje hračkářství a Radost dětem v listopadu v pražském Motole.

Do projektu Radost dětem se může zapojit každý, a to jednak zasláním finanční pomoci, případně konkrétní věcí či činem.