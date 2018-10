das, Novinky

Tisíce let lidé užívali konopí pro relaxační, rituální a léčebné účely. Nicméně ani naši předci jej nepovažovali za naprostý všelék, který si poradí i s těmi nejzávažnějšími problémy, jak se snaží mnozí propagátoři dnes tvrdit. Za nejhorší tvrzení pak zejména onkologové považují, že konopí dokáže zmenšit až zcela zničit zhoubný nádor. Přestože toto tvrzení může znít lákavě, bohužel se nezakládá na pravdě a vědec David Robert Grimes vysvětluje proč.

Vědci z britské Národní akademie věd v roce 2017 přezkoumali více než 10 000 vědeckých studií, jež se věnovaly léčebným účinkům marihuany. Zatímco objevili jasné důkazy, že konopí pomáhá v léčbě chronické bolesti a křečí spjatých s roztroušenou sklerózou, pomáhá snižovat nevolnosti způsobené chemoterapií, neexistují žádné důkazy o tom, že má léčebný dopad na samotnou rakovinu.

Proč tedy existuje takový rozdíl mezi pohledem na konopí mezi veřejností a vědeckými důkazy?

Podle vědce je to dáno nesprávným pochopení celé řady zjištění. Např. je známo, že vysoká dávka THC (Tetrahydrokanabinol - hlavní psychoaktivní látka nacházející se především v květenství konopí) dokáže zabít rakovinové buňky v Petriho misce (používá se v laboratořích pro kultivace nejrůznějších mikroorganismů). Jenže v Petriho misce je snadné zabít jakoukoliv buňku, stačí k tomu často jen teplo či bělidla. Ale účinná protirakovinná činidla musí být schopna selektivně zabíjet rakovinové buňky v lidském těle, aniž by přitom zabila ty zdravé, ale to až tak jednoduché není. A vědci dnes již ví, že to konopí nedokáže.

Mnozí obhájci konopí také tvrdí, že konopí funguje lépe než farmakologické léky. Ani odvolávání se na přírodní prostředek ale není správné. I jedy jako arzen, plutonium či kyanid jsou přírodní prostředky, přesto jsou to velmi nebezpečné látky. Aktivní sloučeniny mnoha léčiv pochází z rostlin, jsou jen syntetizovány tak, aby se maximalizovala jejich účinnost. Dokonce dnes již existuje řada léčebných přípravků odvozená od THC, ale nejsou určeny k léčbě rakoviny.

Bohužel někteří propagátoři konopí zacházejí ještě dál. Podle nich farmaceutický průmysl nestojí o to, aby se lidé o zázračných účincích konopí dozvěděli. „Vzhledem k tomu, že zhruba polovina z nás se v životě setká s onkologickým onemocněním, byla by i léčba na bázi konopí velmi zisková, i když získat patenty pro ‚přírodní‘ produkty je velmi komplikované. Přesto by objevitel získal nekonečnou vděčnost, finanční ocenění i vědecké vyznamenání. Tvrzení, že by vědci byli natolik nenávistní a zlí, že by prostě zamlčeli účinnou léčbu rakoviny, je více než absurdní,” dodává pro Daily Mail Grimes.

Rakovina je natolik složitá choroba, vyskytující se v tolika formách, že je velmi nepravděpodobné, že na ni bude existovat jen jedna jediná léčba. Konopí může dobře fungovat jako doplňková léčba u chemoterapie a z pohledu potlačení bolesti i při závažných formách onemocnění, ale bohužel rakovinu jako takovou vyléčit neumí.