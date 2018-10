Zdena Nováčková, Právo

Smil italský proti vráskám

Téhle rostlince se lidově také říká maggi, kari bylinka nebo italská slaměnka. Jak lidové názvy napovídají, funguje výborně (čerstvá i sušená) v kuchyni – např. do polévek místo maggi. Usušené svazečky můžete zavěsit do šatníků, odpuzují moly. Lístečky smilu připomínají rozmarýn. Kvete od léta do podzimu žlutými kvítky a lze ho pěstovat i v květináči za oknem.

Užíváme ho jak vnitřně, tak zevně. Má antibakteriální, fungicidní, protizánětlivé účinky, hojí také hematomy, popáleniny a jizvy. Zklidňuje i rozpraskanou kůži. Ve formě esenciálního oleje je hojně užívaný v kosmetice, protože působí proti tvorbě vrásek. Pro domácí použití doporučujeme tinkturu (vnitřně) nebo odvar, který bude fungovat jako účinná pleťová voda pro zpomalení stárnutí pleti.

Jetel červený pro elasticitu

Říká se mu také jetel luční. Fytoestrogeny v něm vyrovnávají hormony při menopauze, výtažky z rostliny skvěle pomáhají i při detoxikaci. Podporují totiž lymfatický systém, přispívají k vypuzování infekcí a toxinů z těla. Proto je také účinný v léčbě ekzémů, při vyrážkách a pro rychlejší hojení kůže. Odvar z jetele můžete použít jako pleťovou vodu nebo si přichystat přímo koupel. Čerstvé květy jetele můžete přidávat i do salátů, mají příjemnou sladkou chuť.

Jetel luční červený

Výluh: Jetelová čajová kúra příznivě působí na problematickou pokožku a podporuje elasticitu kůže. Dvě lžíce sušených květů zalijte půl litrem vroucí vody. Po 5 minutách sceďte, pijte zatepla.

Koupel: Pěstí pokožku a zlepšuje stav ekzémů. Odvar připravíte ze dvou hrstí květů v litru vody. Převařte jen krátce, přeceďte a vlijte do lázně. Kúra by měla trvat maximálně čtyři týdny, potom je vhodné zařadit desetidenní pauzu.

Smilax na alergické projevy kůže

Jde o křovitou liánu s hlízovitým oddenkem obrostlým dlouhými tenkými kořeny, které můžete sbírat v průběhu celého roku. Rostlina má širokou škálu účinků na lidské zdraví, patří k silným antioxidantům. Používá se také na alergické a kožní problémy – dermatitidu, psoriázu, seboreu.

Smilax

Smilax vykazuje antibakteriální, antialergické, antimykotické, antiparazitické působení. Zajímavostí je, že tahle bylina byla dříve, než se objevila antibiotika, používána na syfilis. V padesátých letech dvacátého století zase klinické testy na smilax prokázaly, že při léčbě lepry je rostlina účinnější než sulfony. Pokud se vám tedy na pokožce objevuje vyrážka, je smilax vhodná bylina na vyzkoušení.

Lopuch větší proti akné a na pokožku hlavy

Patří k přeborníkům v boji s různými neduhy kůže a v dermatologii je jedním z nejlepších léčiv. Lopuch najdete na louce, rumištích, podél cest a plotů.

Obsahuje látky, které zklidňují nadměrně citlivá a podrážděná místa na kůži, působí antibakteriálně, což má výborné účinky na akné. Sbíráme kořeny lopuchu, ze kterých se dá udělat nálev i odvar. Užíváme dva až čtyři šálky za den. Koupit se dá i jako sušený prášek (dávkování je půl čajové lžičky dvakrát denně).

Lopuch větší

Vlasový zábal: Lopuch je výborný i proti padání vlasů a lupům. Pokožku hlavy uklidňuje a regeneruje. Pro posílení a ozdravení zejména suchých a barvených vlasů vyzkoušejte kúru ze směsi ricinového oleje a odvaru z kořene lopuchu (v poměru 1:1). Směs vmasírujte do vlasů, hřebenem pročešte a nechte dvě hodiny působit nejlépe pod koupací čepicí. Pak smyjte.

Obklady: Bylinkář Pavel Popov doporučuje obklady z lopuchu na zastaralý ekzém. Pět polévkových lžic kořene povařte asi v pěti až osmi litrech vody, nechte vyluhovat do přijatelné teploty a přeceďte.

Nemocného zabalte do prostěradla namočeného v odvaru a ještě ho obtočte suchým prostěradlem. Nechte nejméně tři čtvrtě hodiny působit. Takto postupujte denně, dokud se na těle neobjeví jakoby osypky, jež do tří dnů zmizí. Tím léčba končí.

Proces obvykle trvá tři týdny, ale jeden den v týdnu zábal vynechte. Současně také dodržujte dietu bez živočišných bílkovin. Kúru lze po čase opakovat.

Kúra na pročištění pokožky

Bylinkářka Jarmila Podhorná doporučuje pro zlepšení stavu kůže, a to např. i při lupénce, vzájemné působení lopuchu, smilaxu, jetele a šišáku. Lopuch stimuluje vylučovací a očišťovací funkce organismu, pomáhá čistit krev.

Smilax zrychluje vylučování toxinů, přispívá k pročištění těla. Jetel a šišák zvyšují kvalitu a obnovu kůže.