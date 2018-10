das, Novinky

Psychická pomoc lidem trpícím závažnými chorobami může mít na zdárný průběh léčby velký dopad, v Česku zatím ale nebývá její přínos tolik zdůrazňován.

„Podpora od blízkého člověka je neskutečně důležitá v celé léčbě,” upozorňuje pacientka Petra Svobodová. Petra a její partner Jiří Halamka se seznámili v roce 2014. Pouze měsíc a půl nato Petře diagnostikovali rakovinu prsu. Společnými silami se jim podařilo nemoc porazit.

„Rozhodně není nejlepší řešení před problémem utíkat, důležité je problém řešit, a to společně. Všem bych doporučil, aby zůstali se svými partnery, podporovali je, tím se vztah a pouto mezi partnery a v rodině upevní,” potvrzuje Petřin partner Jiří Halamka.

Podobnou zkušenost má i paní Radka Kozáková a její dcerka Natálka. „Reakce mého partnera byla nezapomenutelná. Řekl mi, že se nemám ničeho bát, že takovou situaci zvládli i jiní, a tak není důvod, abychom ji nezvládli my,“ říká Radka a Natálka ji doplňuje: „Bylo mi 8 let, když mi to mamka řekla. Podala mi to tak, že je to taková dlouhodobá chřipka, ze které se dostane. Takže jsem žila v tom, že to zvládne a věřila jsem jí.“

Sama Radka také zmiňuje, že musela hodně přemýšlet, jak dceři tuto informaci sdělit, aby v ní nevyvolala strach. To může být velmi těžké, naštěstí však existují pomůcky, které to mohou ulehčit. Zajímavé jsou například komiksy Medikidz, které vysvětlují dětem poutavou a srozumitelnou formou kromě rakoviny prsu také další závažné choroby, třeba karcinom plic nebo roztroušenou sklerózu. Pacienti s těmito diagnózami si je mohou vyžádat od lékaře v tištěné podobě a jsou také k dispozici v elektronické verzi na www.medikidz.cz.

To, že je potřeba s dětmi o nemoci hovořit, potvrzují také psychologové. „Mluvit s dítětem o nemoci slovy je důležité proto, že o té nemoci mluvíme, i když nemluvíme slovy. Děti jsou přeborníci ve čtení nejen verbálního jazyka, ale především emocí – toho, jak se tváříme, jak držíme tělo… a děti z nás moc dobře poznají, jak se cítíme. Proto je potřeba náš projev řeči těla doplnit i řečí slov a narovinu mluvit o tom, co se v rodině děje. Protože to je to, co nám může nejlépe pomoci zvládnout situaci, která není jednoduchá,“ vysvětluje dětská psycholožka Mgr. Lucie Michálková.

Důležitý čas a správně zvolená moderní léčba



O tom, jak bude probíhat léčba, a také o šancích na vyléčení rozhoduje stanovení typu a stadia onemocnění. „Protože moderní medicína rozeznává více druhů rakoviny prsu, dává pacientkám vyšší šance na vítězství v boji s nádorovým bujením díky možnosti přizpůsobit léčbu konkrétní ženě,” upozorňuje doc. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol v Praze.

Čím dřív se nemoc odhalí, tím větší náskok žena získává. Osmdesát procent žen, které jsou diagnostikovány v časném stadiu, má vyšší šanci nemoc porazit. Ostatních 20 % žen přichází k lékaři s rakovinou prsu v pokročilém stadiu, díky cílené terapii však lze jejich život alespoň významně prodloužit.

Ani nejzkušenější lékař ale nedokáže s absolutní jistotou předpovědět, jak se bude karcinom prsu u konkrétní pacientky vyvíjet a jaká bude reakce jejího organismu na léčbu. Stejně jako v jiných závodech je proto důležité se nevzdávat, i když se možná cíl zdá v nedohlednu.

Každá pacientka by se měla o svou nemoc aktivně zajímat, zmobilizovat síly, najít si správné pracoviště a důvěryhodného lékaře. Odborníkem na posouzení stavu pacientky s nádorovým onemocněním je vždy onkolog. Ten by měl po konzultaci s chirurgem a dalšími specialisty určit léčebný plán a seznámit s ním pacientku ještě před zahájením samotné léčby.

Příznaky, které mohou na nemoc upozornit



Významný vliv na to, aby byla nemoc včas rozeznána, má schopnost žen samotných zachytit jakékoli alarmující příznaky a změny na svém těle. Základem zůstává samovyšetření pohmatem, při kterém je možné v případě nádorového bujení v prsní tkáni nahmatat bulku.

Existuje ale také řada dalších příznaků, které na první pohled mohou působit spíše jako dermatologické obtíže a jako takové je některé ženy podceňují a odkládají návštěvu lékaře.