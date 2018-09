das, Novinky

Problémy s ledvinami mají nejčastěji diabetici a lidé, kteří mají dlouhá léta vysoký krevní tlak, který správně neléčí. Další významnou skupinou ohrožených jsou lidé s velkou nadváhou, kuřáci, pijáci alkoholu a lidé, kteří žijí pod náporem stresu. Rizikový je rovněž věk mezi 50 až 70 roky.

Ledviny zbytečně zatěžuje také přílišné solení, nedostatek pohybu, přemíra tučných jídel a cukru, podobně jako přílišné užívání určitých léků proti bolesti.

Pokud se u vás sčítá hned několik z uvedených rizikových faktorů, měli byste navštívit praktika kvůli vyšetření co nejdříve.

Kolaps může přijít bez varování

Problémy s ledvinami bývají záludné tím, že se chronická onemocnění těchto orgánů nemusí dlouho nijak projevovat. Spousta lidí si myslí: Když mě nic nebolí, nic mi není! Je to ale jenom jeden z mýtů. Člověk může ztratit až 90 % přirozené kapacity ledvin, aniž by se u něho projevily nějaké výrazné příznaky nebo bolest. Není to pravidlo, ale stává se to, a nikoli vzácně.

„Téměř 90 % postižených navíc o svých potížích neví,“ upozorňuje MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc., z Kliniky nefrologie 1. LF UK Praha.

Tempo, jakým k poklesu ledvinových funkcí dochází, je závislé na vyvolávající příčině a přidružených nemocech. Vždy se dá ale zpomalit vhodným stravováním a životním stylem.

„Z průzkumů vyplývá, že přibližně 5 % dospělé populace, tedy asi půl miliónu Čechů, trpí chronickým onemocněním ledvin v pokročilém stadiu,“ varuje MUDr. Karel Petrů, primář dialyzačního střediska Fresenius Nephrocare v Praze 6 - Střešovicích.

U těchto lidí je zásadní, aby byla diagnóza stanovena co nejdříve a mohla být zahájena konzervativní léčba, jejíž podstatnou součástí je kromě léčby vyvolávajícího onemocnění také dieta a úprava životního stylu.

Bílkoviny nejsou jediným problémem

„Jednou ze zásadních změn v jídelníčku je například omezení příjmu bílkovin, soli atd. To výrazně sníží množství odpadních látek v krvi. Velké množství bílkovin se nachází třeba v mase, vejcích, luštěninách nebo v mléčných výrobcích a uzeninách,“ upozorňuje nutriční terapeutka Dana Sasaková.

Při snížené funkci ledvin se v těle hromadí i některé minerály, jako je sodík, draslík a fosfor. Jejich příjem je nutné omezit, jinak by došlo k poruchám rytmu srdce, urychlení procesu aterosklerózy, zadržování vody v těle, a mnoha dalším, život ohrožujícím komplikacím.

„Velké množství draslíku obsahuje například ovoce jako banány, sušené ovoce, hrozny, avokádo apod., pak také zelenina jako špenát, brambory, brokolice, rajčata a další druhy, ale i ořechy a mandle, celozrnné výrobky a mléčné výrobky,“ vypočítává Sasaková.

„Na fosfáty jsou bohaté mléčné výrobky, maso, ryby, celozrnné výrobky, luštěniny, ořechy, hořká čokoláda a kakao, nealkoholické nápoje, např. Cola a pivo. Sodík je zase nejvíce obsažen v různých polotovarech a pochutinách, proto pacientům doporučujeme tento druh potravy úplně vynechat. Lepší je, když si pacienti vaří doma z čerstvých surovin,“ dodává.

V pokročilejších fázích chronického onemocnění ledvin může docházet k tomu, že pacientovi klesá produkce moči. Pak je na čase ve spolupráci s nefrologem snížit i příjem tekutin. V opačném případě hrozí převodnění organismu se všemi negativními důsledky, jakými jsou otoky, vysoký krevní tlak a zátěž pro srdce a cévy.

„Proto je důležité pravidelně navštěvovat odborníky z nefrologických ambulancí a na základě vyšetření pravidelně upravovat dietní i pitný režim,” dodává primář Karel Petrů.