Sodík je pro organismus důležitý, hlavně při sportu, ale pozor na množství

Sodík patří mezi esenciální, pro náš organismus velice důležité prvky. V lidském těle je ho asi 70–100 g. Podílí se na udržování správné rovnováhy mezi tekutinami, na přenosu nervových impulsů, fungování svalů nebo transportu látek přes buněčnou membránu. Do těla jej dostáváme pomocí potravy, a to především soli, v níž je obsažen. A zde je kámen úrazu. Většina lidí přijímá do těla soli mnohem více, než je zapotřebí. Místo pozitivní stránky sodíku se jim tak ukazují jen ty negativní. A nejedná se přitom o žádné banality.