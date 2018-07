Postup: Nejprve si nachystejte anglický krém. Nejlépe se připravuje ve vodní lázni. Potřebujete dva hrnce, jeden větší a jeden menší. Větší naplňte vodou tak, abyste do něj mohli ještě umístit menší hrnec s ingrediencemi na anglický krém. V menším hrnci zahřejte mléko s vanilkou (vanilkový lusk oškrábejte nožem). V misce vyšlehejte žloutky s cukrem, přilijte teplé mléko a vymíchejte. Vraťte zpátky do hrnce a zahřívejte ve vodní lázni za stálého míchání dřevěnou měchačkou, dokud směs nezačne houstnout. Musíte být opatrní, nesmí začít vřít, jinak se vám žloutky srazí! Jakmile směs začne houstnout, odstavte ji a nechte vychladnout, občas promíchejte. Vyšlehejte pevnou smetanu a vmíchejte ji do anglického krému. Vzniklou hmotu přendejte nejlépe do nerezové misky nebo gastronádoby a dejte do mrazáku (ideálně do –18 °C). Asi po třiceti minutách směs vyndejte a pomocí vidličky ji „naškrábejte“, aby vám nevznikly velké krystaly. Opakujte podle potřeby (asi tak 3x), dokud zmrzlina nezíská požadovanou konzistenci. Tajný tip: „Aby se vám anglický krém nesrazil, vmíchejte do něj metličkou před začátkem zahřívání půl lžičky hladké mouky,” radí Sabina Kmecová z Nebespán café & apartments v Kašperských Horách.