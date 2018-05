das, Novinky

Kromě toho, že metličky nevypadají hezky, upozorňují ženy, že žilní stěny ztrácejí svou elasticitu a jsou tak náchylnější ke vzniku větších křečových žil a žilní nedostatečnosti.

Z velké části může za tento problém genetická dispozice, ale také nadváha, nedostatek pohybu, sedavý způsob života, dlouhodobé stání, hormonální nerovnováha - zejména v těhotenství, ale i užívání hormonální antikoncepce. Dívky s genetickými dispozicemi by neměly brát kombinovanou hormonální antikoncepci s estrogeny, která rozvoj metliček podporuje.

„Metličkám neprospívá ani přílišné vystavování se slunečním paprskům. Škodlivé UV záření totiž poškozuje kolagen, který tvoří stěnu drobných cévek. Ta se pak ztenčuje a usnadňuje rozšíření cévního průsvitu. Tím jsou cévky nápadnější,” vysvětluje primář MUDr. Ota Schütz z pražské Žilní kliniky.

Jak se žilek zbavit ještě před létem?

Samotné metličky se nejčastěji odstraňují pomocí sklerotizace a laseru. „V případě sklerotizace se postižená žíla zobrazí pomocí speciálního světla VeinLite, pak se do ní vstříkne speciální jehličkou sklerotizační roztok, čímž se zničí vnitřní žilní výstelka. Při současné kompresi přestane v takto ošetřené žilce proudit krev, cévní stěny se slepí a do šesti týdnů se žilky samy vstřebají,“ vysvětluje MUDr. Peter Baláž, Ph.D., FEBS, specialista cévní chirurgie Kliniky Yes Visage.

Bezprostředně po ošetření by ženy měly nosit 1-2 týdny kompresní punčochy a do šesti týdnů ošetřená místa nevystavovat na slunci, což platí i po laserovém ošetření. Místa lze ale chránit opalovacími přípravky s vysokým ochranným filtrem.

Zbavit se metliček lze rovněž pomocí barvivových laserů, jejichž paprsky se dokážou dostat až do cévy, aniž by porušily kůži, což je vhodnější pro nejmenší žilky velikosti pavoučí sítě. I když je tato metoda nákladnější, má dobré výsledky.

Mohou se žilky po odstranění vrátit?



Ano, metličky se mohou vrátit, ale většinou na jiném místě. „Pokud je však zdrojem vzniku metličkovitých žilek nefunkční spojení mezi povrchním a hlubokým žilním systémem, je nutné nejdříve vyřešit příčinu, až pak odstranit samotné metličky. V tomto případě je recidiva výrazně menší,” uzavírá téma Peter Baláž.