Dana Sokolová, Novinky

Endometrióza je nezhoubné, ale přesto často závažné onemocnění postihující každou desátou ženu ve věku 20 až 40 let. Její podstatou je vznik ložisek podobných děložní sliznici a vazivových uzlů v dutině břišní – nejčastěji v malé pánvi.

V lehčích případech je postižena pouze pobřišnice, v těžších případech prorůstá endometrióza i do okolních struktur a orgánů – do vejcovodů, vaječníku, střeva, močového měchýře a do pánevní stěny. Hlavním projevem endometriózy jsou bolesti v podbřišku – někdy velmi těžké – a neplodnost.

Jak můžeme poznat, že nás trápí právě toto onemocnění?



Endometrióza se v cca 10–30 % případů nemusí projevovat nijak, v tom případě ji ani není nutné léčit. Nejčastěji ale endometriózu odhalíme u žen, které přicházejí na vyšetření pro chronické bolesti v podbřišku, protože nemohou otěhotnět, anebo pro oba tyto důvody současně.

Charakteristické pro endometriózu jsou obtíže vázané na menstruační cyklus. Typickým projevem jsou menstruační bolesti, bolesti při pohlavím styku a někdy i bolesti při vyprazdňování.

Jaké jsou příčiny endometriózy?



Přesně to nevíme. Nejčastější představou je, že se při běžné menstruaci dostanou drobné částečky děložní sliznice (což je vlastně menstruační krev) skrz vejcovody do dutiny břišní, kde se zakoření a začnou podléhat stejnému hormonálnímu vlivu jako děložní sliznice – tedy vlastně „menstruačnímu cyklu“. Proto jsou pro endometriózu typické bolesti v období menstruace.

Tato tzv. retrográdní neboli obrácená menstruace je však úplně normálním jevem. Proč u některých žen k rozvoji endometriózy dojde a u jiných ne, dodnes přesně nevíme.

Můžeme se proti endometrióze nějak bránit? Existuje prevence?



Bohužel nikoliv. Ovlivnitelné rizikové faktory vzniku endometriózy neznáme, a proto ani neexistuje žádná prevence tohoto onemocnění. Významnou roli hraje genetická zátěž. Svoji roli hrají pravděpodobně i faktory životního prostředí.

Protektivním faktorem se zdá být konzumace tzv. středomořské stravy, především čerstvého ovoce a zeleniny.

MUDr. Jan Drahoňovský

FOTO: Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí

Diagnostikuje endometriózu gynekolog při běžné prohlídce, nebo je třeba dalších specializovaných vyšetření?



Na endometriózu se bohužel často přichází poměrně pozdě. Podezření zpravidla nejdříve vysloví ambulantní gynekolog. Ten poté buď v jednodušších případech navrhne zahájení léčby, nebo ženu odešle do místní nemocnice na další vyšetření.

Ty nejtěžší případy jsou pak odesílány do specializovaných center, kterých je v republice jen několik. Stanovení správné diagnózy je někdy možné již při pouhém klinickém vyšetření, jindy nám pomohou tzv. zobrazovací metody (ultrazvuk či magnetická rezonance) a někdy se definitivně endometrióza potvrdí až při operaci.

Jak se endometrióza léčí?



Volba optimálního léčebného postupu závisí především na tom, zda jsou hlavním problémem ženy bolesti, neplodnost či kombinace obojího. Zjistíme-li endometriózu u ženy, která již neplánuje těhotenství a nemá žádné bolesti, léčba není nutná.

U žen, které mají bolesti, ale nesnaží se otěhotnět, se jako první nasazuje hormonální léčba. Ta pomůže až 80 % z nich. Hormonální léčba ale nezlepšuje vyhlídky na otěhotnění, naopak působí antikoncepčně.

U žen trpících bolestmi i neplodností současně je jedinou možností operační řešení. Operace pro endometriózu se provádějí na gynekologických pracovištích a v případě pokročilých nálezů by měly být prováděny ve specializovaných centrech. V těchto centrech se operace provádí téměř výhradně laparoskopicky, účelem je odstranit pokud možno všechna ložiska z dutiny břišní. Úspěšnost léčby z hlediska odeznění bolestí je 80–90 %.

V případech, kdy žena trpí pouze neplodností a nemá bolesti, může v lehčích případech pomoci též operační řešení, v těžších případech zde má větší význam asistovaná reprodukce.

Mimoto může pomáhat i fyzioterapie, dieta, čínská medicína či akupunktura. Jedná se ale samozřejmě o metody pomocné – neměly by na ně spoléhat především ženy s neplodností, které by tak mohly promeškat vhodný věk pro účinné metody moderní medicíny.

Platí, že každá žena s endometriózou je zároveň neplodná?



Jeden z nejdůležitějších faktorů plodnosti u ženy je věk. Pravděpodobnost dosažení těhotenství u mladé ženy ve fertilním věku je i za optimálních podmínek pouhých 25 % v každém měsíci. A od třicátých narozenin každým rokem tato procenta klesají.

V Česku je neplodností postiženo asi 15 % párů. U žen s endometriózou toto číslo stoupá až na 50 %. Když se zkombinuje narůstající věk a endometrióza, řešení je již někdy velmi svízelné. Proto radíme ženám s endometriózou otěhotnět co nejdříve a neodkládat založení rodiny až do pozdějšího věku.

Vaše pracoviště patří v diagnostice i léčbě k těm nejlepším...



Problematice pokročilé endometriózy se věnujeme již poměrně dlouho, v roce 2017 jsme získali mezinárodní certifikát Centra excelence pro léčbu endometriózy. Jeho získání je podmíněno kontrolou kvality a dokladováním výsledků léčby mezinárodními auditory. V ČR tato přísná kritéria v současné době splňují pouze dvě centra – kromě ÚPMD ještě pracoviště ve Znojmě. Odborná společnost ale pracuje na dalším rozšíření sítě těchto specializovaných center.

Podstatou úspěchu chirurgické léčby hluboké endometriózy je kromě zkušeností s tímto onemocněním především fungující mezioborová spolupráce. My máme to štěstí, že můžeme spolupracovat se špičkovými chirurgy z chirurgické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV), s prof. MUDr. Robertem Gürlichem, DrSc., a MUDr. Lukášem Havlůjem. Pak také s urology z urologické kliniky 3. LF UK a FNKV z týmu MUDr. Petra Klézla.

Výhodou ÚPMD je také to, že zde pacientky mohou v případě potřeby rovnou pokračovat v léčbě neplodnosti v našem IVF centru a následně využít služeb naší porodnice.