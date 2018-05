das, Novinky

Tvar nohou závisí na postavení celé osy těla. „Pokud se změní těžiště, které tvoří pánev, přizpůsobí se postupně také celé tělo. Ať se z jakéhokoli důvodu pánev, která se skládá ze dvou částí, posune, zaujmou jiné postavení i kyčle, protože se musí přizpůsobit váze těla. Dost často také dochází k vychýlení kyčelního kloubu. Trup se snaží nové situaci přizpůsobit, nezahálí a tvaruje se do nepřirozených poloh. Tím dochází k neustálému přetěžování svalů a postupnému zdeformování tvaru nohou. Svalstvo nohou se z tohoto důvodu časem zkrátí, postupně se tvaruje do různých nepřirozených podob, což způsobí i změny na chodidlech,” vysvětluje osobní terapeutka Dana Hodanová ze Studia Danah.

Křivé nohy pak způsobují nepřirozeně velkou zátěž pro klouby, především pro kyčle a kolena, která jsou nadměrně namáhána. To na sebe nabaluje další problémy se zády a krční páteří. Proto se nevyplácí tento problém podceňovat.

Za křivé nohy jsou běžně považovány ty, jež mají úhel mezi holenní kostí a stehnem větší než 10°. Tento nesprávný úhel v postavení může být způsobený řadou faktorů.

„Mezi běžnější patří nejrůznější svalové dysbalance způsobené nerovnoměrným či nepřirozeným vývojem, špatné postavení kyčelního kloubu, popřípadě vrozené predispozice, ať již přímo v kyčelním či kolenním kloubu nebo v jiných částech těla, které následně ovlivňují dolní končetiny. Pro příklad lze uvést ´ploché nohy´, které vedou k přibližování kolen k sobě. Podstatným faktorem u těchto onemocnění je také obezita,” upozorňuje primářka MUDr. Michaela Tomanová z Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí.

V různých obdobích jsou určité změny přirozené, dané růstem a fyziologickým vývoje člověka. „V batolecím a předškolním věku je patrné určité výraznější vybočení kolen tzv. ´očka´. Naopak v prepubertálním a pubertálním věku se trend začne obracet a postavení směřuje spíše k vbočení, tedy k ´ikskům´. Vždy ovšem pouze do určité úrovně,” vysvětluje Tomanová.

Na špatném tvaru nohou se může podílet někdy i aktivní sport v dětství. „Po celou dobu růstu se může i sport podílet na naší budoucí anatomii, protože síly působící na kostru se promítají do růstových chrupavek. Jakmile tedy dojde k nadměrnému nebo chybnému zatížení, ovlivní to i kosterní vývoj. Například mladí fotbalisté, kteří intenzivně kopou už odmala, si tvarují nohy do O. Tenistům a hokejistům se zase často nadměrnou zátěží nevhodně vyvíjejí kyčle, kolena a páteř,” upozorňuje ve své knize Labyrint pohybu profesor PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

Jak s tímto problémem bojovat?



Léčba těchto onemocnění je různorodá a záleží předně na věku. Zejména v dětském věku se tento problém řeší speciálními vložkami do bot. V dospělosti existují speciální rehabilitační metody, které mohou pomoci. V některých případech se pak volí operační řešení.

V případě rehabilitace a cvičení se jedná o dlouhodobý proces. Cvičí se stabilizační funkce svalů a s tím spojené správné držení v kloubech. Změnit stereotypy přitom může trvat i půl roku. Špatné návyky jsou totiž zafixované nejen ve svalech, ale i v mozku.

„Zpočátku je nutné člověka správně navádět a opravovat, protože cvičí něco, co doposud neznal, co si musí nově prožít a nově zafixovat. Teprve tím, že si správné postavení prožijete a procítíte, jej můžete začít měnit,” upozorňuje ve své knize Kolář.

Jednou z rehabilitačních metod, které mohou pomoci, je tzv. Infinity metoda. Pomáhá ke správnému postavení těla i dolních končetin. „Cvičením s touto metodou můžete docílit kompenzace svalových dysbalancí a tím i napomoci správnému postavení jednotlivých segmentů těla. Jednoduše řečeno posílíme oslabené svaly, jejichž pnutí by mělo zmírnit vyosení,” vysvětluje Tomanová.

Pomoci může i tzv. Dornova metoda. „Jde o jednoduchou manuální terapii. K nápravě dochází pohybem nohou, rukou nebo hlavy a současně tlaku palcem či dlaní terapeuta na ošetřované místo. Svaly se tímto procesem přirozeně zaměstnají a nedochází k šoku ve vazech, svalech a kostech jako při chiropraxi,” vysvětluje terapeutka Dana Hodanová a dodává:

„Následné cvičení speciálních cviků Dornovy metody a SM systému pomáhá k tomu, aby se svaly správně uvolnily, protáhly a posílily tak, aby udržely kosti ve správné poloze. SM systém je zcela unikátní a velmi účinný regenerační program. Hlavním principem cvičení je stažení obvodu pasu šikmými břišními svaly a protažení páteře směrem vzhůru. Tím dochází k nasátí tekutin do ploténky a k podpoře její výživy. Správné držení těla, nejen při pohybu, aktivuje svalové řetězce, ty se propojí od ramen až po chodidla a tvarují klenbu nohy. Zdravotní stav se dá upravit tak, abychom žili bez bolesti.”