Dana Sokolová, Novinky

Zhoubným nádorům předcházejí nejrůznější změny na kůži – od pigmentového znaménka, začervenání, výrůstku apod. Ne všechny tyto změny automaticky znamenají, že se jedná o rakovinu, nicméně nelze ani potvrdit, že se v průběhu času rakovinou nestanou.

Kontrola pigmentových znamének je tak skutečně velmi důležitá. „Pokud se vaše pigmentová znaménka začnou podezřele měnit tvarem, barvou či strukturou, je nutné ihned vyhledat odborníka. Nemusí jít vždy o závažný problém melanomu, ale to vám vždy řekne jen odborník,“ upozorňuje prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA z Dermatovenerologické kliniky pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Podezřelá znaménka či pihy

Kromě vyšetření u odborníka by si měli všichni dělat i na dobře viditelných místech tzv. samovyšetření kůže. Orientovat se můžete podle tzv. ABCDE klasifikace.

A – Asymetrie – jedna polovina znaménka neodpovídá druhé polovině. Normální znaménka jsou symetrická. Při posuzování znaménka si na něm nakreslete pomyslnou dělicí čáru. Pokud jsou obě poloviny stejné, pak je vše v pořádku, ale když tomu tak není, je vhodné neotálet a navštívit lékaře.

FOTO: melanom.cz (5x)

B – Ohraničení – pokud je ohraničení znaménka kostrbaté, zamlžené nebo nepravidelné, pak je dobré nechat si ho zkontrolovat dermatologem.

C – Barevnost – pokud nemá znaménko po celé své délce stejnou barvu, je velmi podezřelé. Normální znaménka mají obvykle jen jeden barevný odstín.

D – Průměr – znaménka by neměla mít větší průměr než velikost gumy na tužce.

E – Vývoj – znaménka se mohou neustále vyvíjet – zvětšovat, zmenšovat, měnit barvu, svědit či krvácet. Všechny tyto změny jsou podezřelé a měl by je vidět kožní lékař.

„Jsou ale místa třeba na zádech, na perineu čili na hrázi, ve vlasech a podobně, kde je zapotřebí k prohlídce někoho dalšího. Často například starší muži, tím myslím věkovou hranici od padesáti pěti let nahoru, se většinou svým zádům tolik nevěnují, a přitom jsou riziková skupina, protože při práci venku si často v horku sundávají tričko či košili. Navíc pracují tak, aby jim nesvítilo slunko do obličeje, tudíž na něj natočí právě záda,” upozorňuje profesor Arenberger.

Veškeré nesrovnalosti je dobré řešit s odborníkem. Nemusí jít vždy o rakovinu, ale je dobré znát názor lékaře.

Vyndat mateřské znaménko není žádné riziko

„Vyndat počínající melanom také není riziko, naopak, když ho tam necháme, nabízíme nádoru to, aby dříve či později vyslal buňky do okolí nebo někam do spádových uzlin, do plic, do mozku, kde začnou růst a vytvoří metastázi. Čím dřív se skutečně podezřelé znaménko vyndá, tím je to pro pacienta bezpečnější,” varuje odborník.

Všechna taková znaménka se vyřezávají a posílají na histologické vyšetření. „U nemelanomových kožních nádorů (např. bazaliomu), ale i včas zachyceného nepokročilého melanomu často stačí excize s menším lemem a pacient je vyléčený bez nutnosti následné onkologické léčby. Dále dochází jen na preventivní kontroly znamének a pečlivě se musí chránit na slunci,“ zdůrazňuje důležitost včasné péče o znaménka MUDr. Lucia Mansfeldová z Perfect Clinic.

Dnes již existuje i naděje pro lidi s pokročilým stádiem melanomu. „V posledních pěti letech se objevila celá řada nových léků na úrovni imunoterapie, to znamená podpory vlastního imunitního systému, aby buď účinněji bojoval proti nádorovým buňkám, nebo dokonce, aby je lépe viděl.

Pak je druhá skupina léků, které jsou schopny zastavit patologický růst - melanomy většinou vznikají, protože došlo k poškození kůže například ultrafialovým zářením a ve znaménkách se neřízeně začaly množit buňky, které jsou buňkami nádorovými.

To je způsobeno tím, že je tam určitá mutace čili změněný růstový mechanismus buněk, a my jsme schopni tuto změnu relativně jednoduchými tabletkami zase zlikvidovat, zastavit, nádorový růst se zastaví a změní se v normální „buňku“. Nicméně to ale neznamená, že bychom měli podceňovat prevenci. Prevence je to jediné, co nám může nabídnout úplné vyléčení, pokud objevíme počínající maligní melanom,” dodává profesor Arenberger.

Druhy nádorů

Melanom – vzniká z pigmentových buněk a je schopen velmi rychle metastázovat. Nejčastěji se nachází na kůži, ale nejsou vzácností případy, kdy se objeví v oku či na sliznici. Pokud jej lékaři naleznou včas, pak je téměř stoprocentní šance na naprosté vyléčení. Maligním melanomem jsou nejvíce ohroženi lidé, kteří mají na své kůži pigmentové névy. „Podle některých autorů přítomnost 50–90 pigmentových mateřských znamének zvyšuje riziko maligního melanomu až dvakrát. Větší riziko panuje i u osob, kde se v rodině již nějaká rakovina kůže vyskytovala," vysvětluje přednostka dermatologické kliniky v pražské Nemocnici Na Bulovce prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. Jedno až dvě spálení na slunci zvyšují riziko vzniku melanomu u žen 1,5krát a u mužů 2,8krát. Tři a více spálení na slunci během života zvyšují riziko vzniku u žen 2,3krát a u mužů 7,6krát. „Zatímco dříve byl melanom diagnostikován mezi 60. a 70. rokem, nyní jsou pozorována dvě maxima, a to mezi 30 až 40 lety a v 60 letech věku. U žen ve věku mezi 20–30 lety je melanom nejčastějším maligním nádorem," dodává lékařka. Spinocelulární karcinom – obvykle vypadá jako pevný červený až šupinatý uzlík, který krvácí anebo se chová jako opar, který se nehojí. Nejčastěji se vyskytuje na nose, čele, uších, spodním rtu, rukou a dalších slunci exponovaných částech těla. Je dobře léčitelný, pokud je objeven včas. Spinocelulární karcinom FOTO: Profimedia.cz Bazaliom – nejběžnější a nejlépe léčitelná forma rakoviny kůže. Jelikož se šíří velmi pomalu, obvykle postihuje hlavně dospělé. Bazální buňky mohou mít mnoho podob – mohou být ploché, vyvýšené, šupinaté, tělové barvy, hnědé, bílé, ale i v podobě voskové jizvy. FOTO: Profimedia.cz Bowenova nemoc – jedná se o prekancerózu (tzn. je velká pravděpodobnost, že se změní ve zhoubný nádor). Oproti většině nádorů se šíří směrem na povrch kůže. Vypadá jako šupinatá, načervenalá skvrna, která je ztvrdlá a může být mylně považována za ekzém, plíseň nebo lupénku. FOTO: Profimedia.cz Kaposiho sarkom – nádorové onemocnění způsobené lidským herpesvirem HHV-8 – objevuje se hlavně u lidí s oslabeným imunitním systémem. Neblaze proslul v souvislosti s AIDS. Kaposiho sarkom se může objevit na kůži, v ústní dutině i na jiných sliznicích, u pacientů s AIDS je velmi agresivní. Nádor se jeví jako zarudlá až nafialovělá skvrna, která se šíří plošně. Vznikají uzly tvořené nepravidelnou, ale hustou sítí cév a okolním vazivem. Někdy se objevují i otoky, ložiska se mohou rozpadat. Většinou je nebolestivý, kožní sarkomy jsou víceméně neškodné. U viscerální (útrobní) formy je riziko smrtelného krvácení. FOTO: Profimedia.cz Merkelův karcinom – obvykle se objevuje na slunci exponovaných místech – na hlavě, krku, rukou, nohou, ale i ostatních částech těla. Jedná se o nádor neuroendokrinního charakteru vycházející z Merkelových buněk. Projevuje se jako červenohnědý nebolestivý uzel různé konzistence. Metastázuje a jeho prognóza není příliš dobrá. FOTO: Profimedia.cz

Stan proti melanomu

Pokud nechcete zamířit na vyšetření znamének přímo do ordinace k dermatologovi, máte možnost opět navštívit preventivní akci s názvem Stan proti melanomu, kde vám znaménka zdarma vyšetří zkušení odborníci.

Letošní termíny:

10. a 11. května na pražském Václavském náměstí

14. května v Brně na náměstí Svobody

15. května v Ostravě v Shopping park Avionu

„Během minulých prakticky už dvanácti let jsme vyšetřili asi kolem třiceti tisíc lidí a našli jsme asi zhruba kolem tří až čtyř set maligních melanomů. Naštěstí v počátečních stádiích,” uzavírá téma profesor Arenberger.