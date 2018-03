Afty se objevují v důsledku oslabené imunity a nedostatku vitamínu B

Nemůžete pořádně jíst a mluvit, protože vás to kvůli nepříjemnému vřídku v ústech neuvěřitelně bolí? Pak vězte, že v tom nejste sami. Malé bolestivé afty potrápí v životě každého z nás. Nejčastěji pak ženy a jedince do 30 let. Na vině je často oslabená imunita, nedostatek minerálů v těle i genetické dispozice.