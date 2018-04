Nepodceňujte migrénu, může způsobit psychické problémy

Spousta lidí nebere migrénu jako nemoc, ale jako výmluvu. Zdá se to nepochopitelné. V ČR totiž netrápí pár exotů, jak si někteří myslí, ale zhruba milión pacientů. Přesto bývá povědomí o tom, co je to za chorobu a jak jí čelit, velmi často chabé.