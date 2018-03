Postup: Smícháme mouku, mléko, smetanu, žloutky, vanilkový cukr a rum do tekutého těsta. Osolíme bílky, našleháme a přidáváme cukr až do ztuhnutí. Přidáme do těsta. Zahřejeme olej ve velké pánvi a vlijeme těsto, přihodíme plátky jablek a smažíme po obou stranách. Takto upravené těsto dáme do trouby předehřáté na 200 °C a pečeme 3 až 5 minut. Poté obsah rozporcujeme vidličkou na menší kusy, posypeme moučkovým cukrem a ještě krátkou dobu smažíme v pánvi, aby cukr zkaramelizoval. Trhance podáváme v předehřátých nádobách posypané cukrem. Tip: Můžeme podávat s brusinkovým džemem.