Jinými slovy, pokud budeme jíst vyváženou stravu bez nadbytečného množství sladkostí, sladkého pečiva a limonád, vyhneme se fast foodům, nebudeme kouřit ani pít alkohol a budeme si zuby správně a pravidelně čistit, snížíme si riziko vzniku cukrovky, srdečních onemocnění, respiračních chorob nebo některých druhů rakoviny.

A jak by správná péče o chrup měla vypadat? Odborníci doporučují čistit si zuby standardně dvakrát denně. A to tak dlouho, dokud z nich neodstraníte plak, což poznáte podle toho, že budou dokonale hladké. Důležitý je i nácvik správné techniky, s čímž vám pomůže dentální hygienistka.

Pokud si stále nejste jistí, že děláte všechno správně, můžete zkusit třeba tablety na zvýraznění plaku, které vám ukážou, kde jste si zuby vyčistili nedostatečně. Nebo můžete vyzkoušet mobilní aplikaci, kterou propojíte s elektrickým sonickým zubním kartáčkem a která vám na detailní 3D mapě vašich úst ukáže, která místa vynecháváte nebo kde na kartáček tlačíte příliš.

Pozornost byste měli věnovat i mezizubním prostorům, a to každý den. „Spousta pacientů si stále odmítá připustit, že pravidelně rovná se denně, nikoliv dvakrát týdně,“ upozorňuje dentální hygienistka Jana Křepelková. Vhodnou velikost mezizubních kartáčků vám doporučí právě na dentální hygieně, zaleknout byste se neměli ani krvácení během prvních dnů čištění mezizubních prostor.

„Nejedná se o poranění dásní. V dásni je zánět a ta krvácí na podnět. Zhruba do týdne pravidelného čištění krvácení ustoupí a zánět zmizí,“ ujišťuje Křepelková.

Kromě klasických mezizubních kartáčků a dentálních nití můžete vyzkoušet i přístroj, který vám prostory mezi zuby vyčistí rychle letícím aerosolem čisté nebo ústní vody, což ocení i majitelé rovnátek, můstků, korunek nebo implantátů.

Nepříjemný zápach z úst



Přibližně jedna čtvrtina populace trpí zápachem z úst. „Osmdesát procent případů halitózy, tedy nepříjemného zápachu z úst, má původ v dutině ústní. Konkrétně v zanedbané dentální hygieně, onemocnění dásní, parodontitidě nebo v povlaku jazyka, kde přebývají mikrobi,“ popisuje dentální hygienistka.

Jestliže si zuby i prostory mezi nimi čistíte důkladně, možná máte problém právě s hygienou jazyka. „Nejvíce plaku na jazyku se nachází vzadu na kořeni, kde jej ale bývá těžké odstranit kvůli dávivému reflexu,“ upozorňuje odbornice.

Podle ní se jazyk čistí pouze z horní strany na hřbetu a hrotu, případně na kořeni, pokud to snesete. Spodní část se čistit nemá, protože by se mohla poranit její jemná tkáň. Také není třeba čistit jazyk denně, protože povlak na něm je do jisté míry fyziologický.

„Některým pacientům jej doporučuji čistit dvakrát až třikrát týdně, jiným jen při obtížích,“ dodává odbornice. K vyčištění jazyka můžete použít jemný klasický kartáček, speciální škrabku na jazyk nebo speciální nástavec, který nasadíte na elektrický zubní kartáček.

„Tento způsob považuji za velmi šetrný, nástavec plak díky sonickým vibracím jen jemně rozruší,“ konstatuje Jana Křepelková. Pokud chcete mít svěží dech, dodržujte i pravidelný pitný režim zahrnující především čistou vodu.

Pravidelné prohlídky u dentisty



Zapomínat byste neměli ani na pravidelné zubní prohlídky jednou za půl roku, což platí i u dětí.

Studie Světové dentální federace v rámci letošního ročníku Světového dne ústního zdraví odhalila, že rodiče začínají s prevencí u svých dětí pozdě. Jen 13 % rodičů vzalo svého potomka k zubaři ještě před jeho prvními narozeninami. Dvacet čtyři procent rodičů odložilo první návštěvu na dobu mezi prvním a třetím rokem věku dítěte, 22 % pak na období mezi čtvrtými a šestými narozeninami. A 20 % rodičů dokonce uvedlo, že jejich dítě ještě na prohlídce u zubaře nebylo vůbec. Studie probíhala v 10 zemích světa mezi více než 4000 rodiči dětí ve věku 18 let a méně.

„Je znepokojivé zjistit, že se většina dětí nedostane na preventivní zubní prohlídku v doporučeném věku,“ upozorňuje doktorka Kathryn Kellová, prezidentka Světové dentální federace.

„Rodiče by měli navštívit zubaře poté, co se jejich dítěti začne prořezávat první zub. Tedy nejpozději kolem jeho prvních narozenin,“ dodává Kellová.

Podle studie navíc jen 43 % rodičů kontroluje, jestli si jejich dítě vyčistilo zuby před spaním, 40 % rodičů pak dohlíží, aby si potomek čistil zuby dvakrát denně a jen 26 % rodičů uvedlo, že svým dětem čistili zuby osobně od chvíle, kdy se jim vyklubal první zub.