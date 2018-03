bok, Novinky

Hlavní problém, který mladou ženu dovedl až k váze 150 kilogramů, byl jednoznačný - špatná strava a pití kolových nápojů, na kterých si doslova vypěstovala závislost.

Pití si kupovala většinou v síti rychlého občerstvení nedaleko svého domova, za den byla schopna vypít i šest velkých nápojů. Kvůli své závislosti ale byla ochotna dojet i někam dál. K tomu hodně kouřila.

S váhou měla potíže už jako teenager. Střídavě hubla a zase přibírala, největší zlom ale přišel krátce po svatbě a v těhotenství, kdy nabrala 50 kilogramů.

Pekelný let a ponížení



V roce 2014 mladá žena podle svých slov zažila doslova pekelný let. V době krátce po porodu, když bylo její dceři pouhých pět týdnů, absolvovala dvouapůlhodinový let z Brisbane do Melbourne. Cestovala za svou babičkou, aby oslavila její narozeniny. Už na počátku cesty Sara zažila velké ponížení, když kvůli své hmotnosti musela od personálu dostat dva prodlužovače bezpečnostního pásu, aby se mohla připoutat. Mnozí cestující se na ni dívali s odporem a ona se cítila velmi nepříjemně.

„Doteď si vybavuji udivený pohled letušky, když jsem ji žádala o další prodlužovač pásu. Cítila jsem se tak trapně, chtěla jsem se někam schovat. Nepamatuji si, kdy naposledy jsem ho nepotřebovala, tentokrát to ale bylo jiné. I se dvěma jsem byla na místě velmi omezena, pás mě řezal do nohou a bolelo to. Celé letadlo na mě koukalo a mně se chtělo brečet a křičet. Nejhorší ale bylo, že jsem kvůli tomu nemohla dosáhnout na tašku, kde jsem měla lahev pro dceru Scarlett, do uličky jsem se skoro nevešla,” cituje její zážitky Daily Mail.

„Cítila jsem se hrozně, v tu chvíli jsem si uvědomila, že to musím změnit. Kvůli dceři, sobě i své rodině,” dodala.

Ještě v tu samou noc, kdy zažila onen hrozný zážitek, se rozhodla vše změnit. Věří, že její rozhodnutí jí zachránilo život.

Sara Tuoheyová měla kvůli své hmotnosti velmi nepříjemný zážitek v letadle.

FOTO: Profimedia.cz

Jak dodává, potíží, které se díky jejímu rozhodnutí později vyřešily, byla celá řada. Dříve kvůli nadměrné váze musela pod veškeré oblečení nosit cyklistické šortky, aby se jí neodírala stehna, potíže měla, i když chodila na toaletu nebo se sprchovala. Často rozbíjela židle nebo jiný sedací nábytek, jednoduše jen tím, že si sedla. To všechno už je ale minulostí.

Den po svém tragickém leteckém zážitku se Sara zapsala do ženské posilovny a pomalu začala pracovat na zlepšení své fyzické kondice - nejdříve na běžeckém pásu, který později vyměnila za hodiny zumby.

Mladá žena, která nyní žije s novým partnerem, rovněž zaměřila své snahy na změnu jídelníčku. Omezila cukr a fastfoodová jídla, doma si začala vařit zdravěji, jí častěji a menší porce. Během dvou let snažení zhubla 40 kilogramů, v roce 2016 se pak rozhodla pro operaci žaludku. Po všech změnách mladá žena, která celkově shodila neuvěřitelných 96 kilogramů - nyní váží 54 kilogramů, nosí oblečení menší o 10 konfekčních velikostí.

Málokdo by věřil, že tato pohledná mladá žena vážila dříve neuvěřitelných 150 kilogramů.

FOTO: Profimedia.cz

Od onoho nepříjemného zážitku až doteď Sara nikdy letadlem znovu neletěla, jak ale sama říká, na oslavu svého nového já plánuje nějakou zámořskou cestu.

„Pracovala jsem tvrdě, abych se dostala tam, kde jsem nyní. Cítím se volná, mám víc energie a jsem zdravější. Můžu skákat se svou dcerou na trampolíně, jsem opravdu šťastná,” uzavřela.