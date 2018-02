Mobilní telefon už dávno nevypadá jako nevzhledná velká ‚cihla‘, která uměla pouze psát zprávy a volat. Nabízí nejen designerské a technické vymoženosti, ale také stále menší rozměry, díky kterým se pohodlně vejde nejen dámám do kabelek, ale také pánům do kapes kalhot.

Jak ale ukazuje nejnovější průzkum, provedený lékařskou školou na Izraelském technologickém institutu v Haifě, odkládání mobilů do kapes kalhot především pánům z hlediska reprodukce vůbec neprospívá. Za všechno může elektromagnetické záření z mobilů, které ohřívá, respektive doslova přehřívá nositelovy spermie.

V rámci průzkumu na toto téma odborníci testovali stovku mužů, kteří navštěvovali kliniku asistované reprodukce. U nich zjistili, že pouhá hodina denně, během které se mobilní přístroj vyskytuje poblíž pohlavních orgánů muže, stačí k tomu, aby se spermie začaly nadměrně ohřívat. Zároveň se tím snižuje i jejich počet, a to do té míry, že mohou mít dotyční pánové problém s plodností.

U mužů, kteří nosili své mobily v přední kapse kalhot po většinu dne, došlo k výraznému zhoršení kvality spermií u 47 % z nich, oproti 11 % těch, kteří kliniku také navštěvovali, ale mobilní telefon nevyužívali tolik, nebo ho vůbec neměli.

„Pokud nosíte do práce oblek, dávejte si mobil do náprsní kapsy saka, co nejdále od vašich varlat,” nastínil profesor Gedis Grudzinskas, odborník na plodnost z londýnské St. George's Hospital, způsob, jak se vyhnout totální zkáze.

Studie také poukázala na fakt, že s nižším počtem spermií se potýkají i muži, kteří mají mobil v noci v posteli, případně poblíž na nočním stolku.

Ženy a mobily

Podobná studie, která by zkoumala vliv blízkosti mobilního telefonu na plodnost žen, nebyla dosud provedena. Výzkumná pracovnice Martha Dirnfieldová, která se podílela na výše uvedené studii, k tomu dodala: „Ženy obecně tak často nenosí mobily přímo ‚na sobě‘ - v kapsách, proto nejspíš jejich plodnost negativně neovlivňují.”

Co z toho vyplývá? Že by si pánové měli svou plodnost ‚pojistit‘ - vyměnit utažené slipy za volnější boxerky (jak se už delší dobu doporučuje) a odložit svůj telefon do bezpečné vzdálenosti.