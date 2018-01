„Měla jsem nateklý krk, skřípavý hlas a cítila se sklesle. Šla jsem proto k doktorovi, který mi potvrdil, že mám angínu a předepsal mi antibiotika. Ta však na otok neměla žádný vliv,“ svěřila se Daily Mailu Macphersonová.

Svůj stav po dobu několika měsíců ignorovala, na dovolené se svým manželem Andym si ale uvědomila, že je něco v nepořádku. „Byla jsem na tom tak špatně, že jsem nemohla polykat. Proto jsem vyhledala lékaře, který vše opět přičetl viróze,” popsala průběh nemoci.

„Když jsme se vrátili, objevila se mi v krku malá boule. V tu chvíli jsem si byla jistá, že je to něco vážného,“ přiznala.

Okamžitě proto navštívila svého lékaře, který ji ujistil, že se jedná o vracející se angínu. Raději ji však poslal na ORL (oddělení ušní, nosní, krční), aby zjistili, proč se tak děje. „Ačkoli tam nic nenalezli, pro jistotu mě poslali na CT vyšetření a na biopsii,“ řekla.

A právě tam se dozvěděla, že boule v jejím krku není následek angíny, ale že se jedná o nádor. „Když jsem uslyšela ‚rakovina krčních mandlí‘, byl to pro mne šok,“ popsala zlomový okamžik.

Příznaky jsou podobné

Splést si angínu s rakovinou krčních mandlí přitom není neobvyklé. Typické příznaky tohoto typu rakoviny zahrnují boláky v zadních částech úst, které se nehojí, trvalou bolest, potíže s polykáním nebo boule v krku.

„Příznaky angíny a rakoviny mandlí mohou být relativně podobné, angínu však obvykle doprovází také horečka. Rakovinu mandlí zase doprovází neustálá bolest v krku, která nezmizí ani po užití antibiotik. Varovným signálem jsou pak boule v krku,“ vysvětluje lékař Antony Narula.

Rakovina se jí rozšířila dál

Žena musela začátkem roku 2016 podstoupit tonzilektomii, tedy chirurgický zákrok, během kterého jsou pacientovi odstraněny patrové mandle. U mnoha případů rakoviny mandlí je to jediný nutný zákrok, u Macphersonové však lékaři zjistili, že se jí rakovina rozšířila i do lymfatických uzlin.

Musela tak podstoupit šestitýdenní chemoterapii a následně šestitýdenní intenzivní radioterapii. „Byla jsem potom úplně mimo a postupně se to jenom horšilo. Nemohla jsem jíst, spát ani mluvit. Musela jsem manželovi psát, co po něm chci, i když byl ve stejném pokoji,“ svěřila se.

Zhubla téměř 40 kilogramů

Několik měsíců po léčbě ji krk stále bolel tak, že se stravovala pouze mléčnými nápoji. Před léčbou vážila 105 kilogramů, po ní 66. „Naštěstí jsem si úbytek váhy mohla dovolit,“ řekla.

Poslední výsledky pro ni byly radostnou zprávou. V dlouhém boji se zákeřnou nemocí nakonec zvítězila. Po nějaké době se dokonce na částečný úvazek vrátila do svého zaměstnání.

„Bylo mi řečeno, že mé slinné žlázy byly během radioterapie poškozeny a je dost možné, že se jejich fungování nikdy nevrátí do normálu. Znamená to, že mám neustále sucho v puse. To je však pouze malá cena za to, že jsem se zbavila rakoviny,“ uzavřela.