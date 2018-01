Tento nový chirurgický způsob léčby je vhodný u pacientů, kteří mají vadu aortální chlopně. Dosud se tento stav řešil pomocí implantace protézy chlopně.

„Nová metoda přináší pacientovi řadu benefitů. Zejména lepší hemodynamiku chlopně, ale také to, že není trvale ohrožen infekcí, jako je tomu při implantaci protézy. Dlouhodobé výsledky jsou slibné. To znamená, že operace je vhodná pro všechny věkové skupiny,“ řekl Právu ve čtvrtek Vilém Rohn, přednosta kardiovaskulární chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Chlopeň vytváří za pomoci šablon chirurg sám.

FOTO: archiv FN Motol

Podle něho se zároveň snižuje lékové zatížení pacienta. „Není nutné, aby užíval léky na ředění krve, které jsou v případě implantace nutností,“ dodal.

Operace se od běžné náhrady chlopenní protézou liší v tom, že si novou chlopeň vytváří speciální chirurgickou technikou za pomoci geometrických šablon chirurg sám. Jako materiál chlopně se používá osrdečník, a to buď přímo z tkáně vazivového obalu srdce pacienta, nebo ze speciálně upraveného zvířecího osrdečníku.

Operace trvá až čtyři hodiny

Operační výkon trvá přibližně tři až čtyři hodiny. Pacient je již druhý den po operaci schopný běžných úkonů, do týdne až do deseti dní odchází do domácího léčení.

Podle odhadů kliniky bude možné tuto novou metodu provádět u několika desítek pacientů ročně.

Autorem inovativního postupu je český kardiochirurg Jaroslav Benedík, který již několik let působí v německém Essenu, kde také tuto novou chirurgickou metodu poprvé aplikoval.