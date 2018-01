Těžkou situaci jim už rok pomáhá řešit i jediná specializovaná poradna v Česku, která je v Praze. Zájem je o ni veliký.

„V posledních letech se zvyšuje výskyt tohoto onemocnění u mladších ročníků, podle údajů národního onkologického registru jde ročně o sto třicet žen do pětatřiceti let. Často jsou to maminky malých dětí,“ podotýká Jana Drexlerová, ředitelka neziskové organizace Mamma HELP (MH), která už bezmála devatenáct let pomáhá pacientkám s rakovinou prsu.

V Česku se ročně s touto diagnózou začíná léčit kolem sedmi tisíc nových pacientek. Jde podle slov ředitelky o pozvolna stoupající počet, klesá ale procento žen, které přicházejí s pokročilou nemocí.

Právě mladé ženy, u kterých je diagnostikován karcinom prsu, se musejí vyrovnávat s řadou životních změn. Stejně tak jejich děti a rodina. „Hodně věcí se změní, nemoc zasáhne do rodinného rozpočtu, změní se i komfort rodiny a žena se často potýká se změnou nálad, a ne vždy se jí podaří je před dětmi skrýt,“ vysvětluje Drexlerová. Psychologickou pomoc v takové situaci nabízí právě speciální bezplatná poradna, kterou loni otevřelo sdružení Mamma HELP v pražském centru.

„Nemám zprávy o tom, že by taková poradna fungovala někde jinde v republice,“ říká Drexlerová s tím, že v únoru by měla začít fungovat také v Českých Budějovicích a později i v ostatních šesti MH centrech v republice.

Zájem je mezi pacientkami velký

Zájem o takové odborné poradenství je mezi pacientkami podle slov ředitelky organizace velký. Služby pražské poradny využilo už deset rodin. MH vydalo i brožurku, která se snaží vysvětlit, jak může přístup k dětem v různých věkových skupinách vypadat.

„Jde o velmi užitečnou službu. Například jedna z klientek hledala pomoc, ale ve svém městě marně hledala psychologa, který by měl uzavřenou smlouvu s její pojišťovnou. Nakonec se obrátila na naši poradnu, která byla časově dostupná, navíc díky finanční podpoře našich partnerů i bezplatná,“ uvádí ředitelka.

Začátkem února MH představí také nový spot, skrze nějž chce ukázat, jakou pomoc pacientkám a rodinám nabízí. Vysílán bude v České televizi, v kinech a bude samozřejmě k dispozici i na sociálních sítích.