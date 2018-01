Od rychlého hubnutí si lidé slibují, že se nejen zbaví nadbytečných kilogramů, ale také toxinů, díky čemuž budou plni energie. Realita je ale velmi rychle zbaví nadšení a odhodlání se svými kilogramy navíc bojovat.

Když z těla vyloučí jídla bohatá na sůl, cukr a tuk, připraví se také o dopamin. Právě pokrmy náležející k těm nejméně zdravým (a bohužel často také nejchutnějším) vyvolávají v mozku sekreci dopaminu – hormonu pohody a dobrých pocitů. Když člověk drasticky omezí příjem cukrů, tuků a soli, mozku dopamin chybí. Většinou reaguje podrážděností, negativními pocity, pesimismem a také touhou po zakázaném jídle. V podstatě se jedná o abstinenční příznaky, jež vůli a snahu změnit jídelníček oslabují.

Každá změna jídelníčku by tedy měla probíhat postupně. K snídani by si člověk měl dopřát potraviny bohaté na vlákninu a bílkoviny, pak si naplánovat svačiny v podobě ovoce a zeleniny a zbavit se v domácnosti všeho, co svádí k mlsání – tajných zásob, mísy s cukrovinkami apod. Jak uvedla pro magazín The Globe and Mail specialistka na výživu Dr. Andrey D’Ambrosiová, je totiž zrak nejmocnější a nejvlivnější smyslový orgán při výběru jídla.

Při mnohých dietách navíc dochází i k rychlému nárůstu vlákniny v jídelníčku, což je sice na první pohled zdravé, ale ani na tuto rychlou změnu není organismus dostatečně připraven, a proto kvůli tomu dochází často ke střídání zácpy a průjmu.

Zvyknout si musí totiž i střevní mikroflóra, což může trvat i několik týdnů. Zatímco jednoduché cukry podporují jeden druh bakterií, vláknina a oligosacharidy v luštěninách podporují jiné druhy mikroorganismů. Změnu jídelníčku proto provázejí často také nadýmání, průjmy, zácpy a jiné střevní potíže.

Pozor na ketózu

Extrémní snížení příjmu energie a snížení příjmu sacharidů vede k jevu zvanému ketóza. Tělo začne spalovat zásobní tuky, z nichž uvolňuje molekuly glukózy. Vedlejším produktem tohoto procesu jsou pak ketony, kterých je v krvi náhle velké množství. To vše je podle obezitologa doktora Yoni Freedhoffa často provázeno nepříjemnými pocity, mentálním úpadkem, nevolností, únavou apod. Po několika týdnech stav odezní. Při ketóze je potřeba hodně pít a doplňovat sodík a draslík, jinak hrozí dehydratace.