Nové trendy v rehabilitaci po cévní mozkové příhodě

Mozková mrtvice ročně postihne až 30 tisíc Čechů. Přestože se tak nejčastěji děje u lidí nad 60-65 let, stále častěji se toto závažné onemocnění nevyhýbá ani mladším ročníkům. Zcela nezastupitelnou úlohu v péči o pacienty, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu, zastávají odborníci v oblasti rehabilitace. Ti pomáhají navrátit pacienta zpět do běžného života, rodiny i do zaměstnání.