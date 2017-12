Tělo je jedna spojená nádoba. Jestliže dochází k jeho vadnému držení, špatnému ohýbání ramen a předsazení brady, jinými slovy se naruší jeho přirozená pohyblivost, začínají problémy.

„Někdy jde o tzv. vdovský hrb, kdy ramena začínají hned pod krkem, 1. a 2. hrudní obratel bývají vybočené do stran a šlachy v okolí zatuhnou, často se zduří, aby zpevnily pro tělo oslabenou část. Přitom ale utlačují cévy a nervy vedoucí do rukou. Zatuhlé svaly se projeví bolestí lokte, zápěstí, prstů, křečí v dlani, brněním a mravenčením prstů, ale i rukou a může dojít až k zánětům karpálních tunelů, ” vysvětluje osobní terapeutka Dana Hodanová z pražského Studia Danah.

Karpální tunel je malý prostor mezi zápěstními kůstkami a zápěstním vazem, kterým prochází nerv, odpovědný za svaly rukou a prstů. Pokud šlachy jednostranně a pravidelně přetěžujete, dochází k otoku, který tlačí na nerv. Při akutní bolesti zápěstí či brnění prstů je nutné změnit pracovní režim, prsty i zápěstí okamžitě uvolnit a nechat je odpočinout.

Jak na to, ukáže nejlépe zkušený terapeut Dornovy metody, který zkontroluje nejen celé tělo, ale zaměří se především na problémová místa, uvolní je a poradí i konkrétní cviky na protažení. Problémy také souvisejí s páteří, nejvíce podceňovaná je hrudní páteř.

Tuto zkušenost měla i paní Ivana. Brněly ji prsty u pravé ruky a občas do ní chytala i křeče. Stávalo se jí to již pravidelně a bylo to velice nepříjemné. Vyšetření odhalilo, že měla vybočený čtvrtý obratel, který jí vytlačil čtvrté žebro směrem dopředu k hrudnímu koši, takže se žebro povysunulo do polohy, ve které být nemělo. Tím došlo k přetížení svalů až k rameni.

Pomocí Dornovy metody jí byl usazen vyosený obratel zpět, žebro se jí vrátilo do původní polohy, uvolnilo se rameno a bylo po problému. Součástí nápravy byla také instruktáž, jak cvičit a protahovat prsty, což je nezbytné, aby se vše neopakovalo.

Klasická léčba při větších problémech



Při větších problémech lékaři provedou vyšetření pomocí metody EMG - elektromyografie, tedy měřením rychlosti vedení vzruchu nervem. Na základě výsledků se pak doporučuje léčba.

„V počátečních stádiích se nejprve zápěstí fixuje pomocí stahovacího obinadla, případně sádrové dlahy a podávají se léky na zmírnění otoku. Pro úlevu od bolesti je pak vhodné podávat na zápěstí led, který také urychluje hojení zánětu. Pokud to nepomáhá a problém se dál rozvíjí, pak je obvykle nutná operativní léčba, při které se uvolňuje vaz, který tlačí na nerv. Díky tomu dochází k postupnému obnovení funkce ruky,” vysvětluje ortoped a chirurg ruky a zápěstí MUDr. Jan Zlatohlavý z EUC kliniky Kladno.

„Za nejšetrnější operativní metodu je považována endoskopie, při níž lékař provede řez v zápěstí, kudy zavede do dlaně speciální přístroj se zabudovanou kamerou, následně protne příčný vaz, pod kterým je nerv tísněn. Na rozdíl od otevřené operace se neporaní tkáně uložené nad vazem (svalovina dlaně, podkoží a kůže), a proto je hojení rychlejší,” dodává.

Jedinec se tak obvykle po týdnu až dvou vrací do zaměstnání. Při klasické operaci se tak děje až po 6-8 týdnech.

Jak předcházet problému?

Někdy stačí opravdu málo. Za naprostý základ je považováno správné sezení. Důležité je sedět rovně, nehrbit se a ramena mít volně spuštěná.

„Chodidla by měla ležet celou plochou na zemi, nohy by měly být od sebe na šířku pánve. Ohnutí v kolenou musí svírat úhel 90 stupňů. Pravý úhel by měl zůstat i mezi trupem a stehenní kostí – zajišťuje totiž vzpřímené držení těla. Mezi předloktím a paží je dobré udržovat pravý úhel. Zápěstí by se nemělo během práce stále dotýkat stolu. Velmi vhodné je pořízení gelové podložky před myš a před klávesnici. Myš by se měla držet v ruce, jen když je používána. V žádném případě by se o ní ruka neměla opírat,” doporučuje Dana Hodanová.

„Podstatné je dělat si přestávky několikrát během hodiny a během ní protahovat ruce, procvičovat prsty, kroužit zápěstím, promasírovat zatuhlé části a případně použít krém k uvolnění svalů (alespoň jednou za den). Pokud se naučíte klávesové zkratky, omezíte používání myši, což je také velmi vhodné. Dobré je zkusit se naučit používat myš i druhou rukou, a tak občas ulevit té, která ji svírá téměř pořád,” dodává Hodanová.