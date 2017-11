Známých může mít v životě člověk plno. Ale skutečných kamarádů, kteří jsou ochotni pomoci v každé situaci, bývá jen hrstka. Jedním takovým je i Dillon Hill.

Jeho stejně starý kamarád z dětství, Chris Betancourt, se poprvé dozvěděl o leukémii v roce 2009. Po poměrně úspěšném boji se u něj v září tohoto roku opět projevila. Prognóza lékařů tentokrát zněla drtivě – pouhý rok života.

„Minulý měsíc mi Chris volal a řekl, že umírá,“ uvedl Dillon Hill pro Telegraph. „Podle doktorů není žádná naděje na zlepšení. Rakovina tentokrát zmutovala do nové formy, která je odolná vůči většině experimentálních léků, jež dříve užíval. Tentokrát už to nejspíš nepřekoná.“

„Doktoři mu dávají maximálně rok života. Řekl mi, že se bojí, že nestihne všechno, co si přál v životě zažít.“ Právě to byl spouštěč, který vše odstartoval. Dillon všeho nechal a začal shánět peníze, aby kamarádovi před smrtí pomohl splnit všechno, co si přeje.

dillon's best friend chris was recently re-diagnosed with Leukemia. they need ur help completing their bucket list, every little bit helps! donate here: https://t.co/LHQUeVFr1R