Bojuje s rakovinou plic, léčbu si ale hradí sama. Pojišťovna odmítá platit

V květnu 2012 začala Hanka (44 let) pociťovat, že se nějak moc zadýchává při chůzi do schodů. Přisuzovala to vyšší hmotnosti. Pak ale začala často pokašlávat, a tak pro jistotu navštívila svoji praktickou lékařku. Ta usoudila, že se jedná o zablokovaná žebra a poslala Hanku na rehabilitaci. Hance se to ale nepozdávalo, a tak zašla za lékařkou znovu.