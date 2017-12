Zatím se jedná jen o tisk jednoduchých rovnátek na noc, ale podle lékařů je pouze otázka času, kdy se i toto změní.

„Digitalizace v ortodoncii velmi zjednodušuje plánování celé léčby, při výrobě samotných rovnátek se ale nevyhneme vytvoření fyzických modelů zubů. K tomu nám slouží 3D tiskárna. Naskenovaný chrup zadáme do tiskárny a po cca 90 minutách máme modely vyrobené,“ vysvětlil Novinkám zubní lékař Ondřej Suchý s tím, že se tak velmi zjednodušila a zrychlila příprava rovnátek.

Dříve se totiž otisky zubů zasílaly do laboratoře, kde byly odlity sádrové modely a následně byly opět zaslané do ordinace.

Pacient už nemusí podstupovat nepříjemné otisky zubů.

FOTO: Novinky

„Kromě toho, že ji využíváme pro získání fyzického modelu z modelu digitálního, se využívá třeba i k výrobě jednoduchých rovnátek, která pacient nosí na noc pro udržení výsledku léčby,“ dodal zubař. Rovnátka pro celou léčbu se vyrábějí v laboratořích v Americe.

Vysoká cena

„3D technologie je rozhodně budoucnost, jak to tak vypadá. Je to úžasná věc pro pacienty, naskenovat je trvá tři minuty, možnost otisky elektronicky poslat do laboratoře je super. Tiskárna zatím není vyzrálá, co se týká absolutní přesnosti, ale technika se rychle vyvíjí,“ souhlasí se Suchým i dentista Roman Kadlec z pražské kliniky Esthesia.

Jednu nevýhodu to také má. Tyto technologie si většinou mohou dovolit pouze movitější pacienti. Lékaři totiž kvůli vysokým pořizovacím cenám skeneru i tiskárny musejí navyšovat ceny za úkony, aby se jim investice vrátily.

„Lékař pak digitální techniku využívá u pacientů, u kterých to není úplně potřeba,“ vysvětlil Kadlec.