Podle ředitelky lázní Pavlíny Filipi robotická rehabilitace výrazným způsobem zkvalitňuje a posiluje efekt klasických rehabilitačních metod. „Velkým přínosem je speciální forma cvičení, kdy jsou pacienti velmi silně motivováni k dosažení stále lepších výkonů,“ popsala a dodala, že díky moderní technice jsou sanatoria schopna diagnostikovat pacienta v průběhu cvičení. „Což přináší komplexnější informace o jeho léčbě a pokrocích.“

Pro rehabilitační cvičení využívají v Darkově řadu robotických přístrojů. Jedním z nich je ReoAmbulator - antigravitační trenažér chůze určený pacientům s neurologickým postižením. Jde o dosud jediný přístroj v ČR. Zařízení je opatřeno robotnickými ortézami, které vedou nohy pacienta k přirozenému pohybu.

Přístroj je kombinací pomalého běžícího pásu a obrazovky, na níž se zobrazuje cesta. Pacient si tak může připadat jako by byl součástí počítačové hry. „Nutí vás jít po cestě a cvičí to s vámi krok. Jdete krok po kroku: zelená, červená, zelená, červená, a ukazuje vám to přesně, jak ten daný krok je správný. Tak si osvojíte činnosti, které jste dělali dříve, před úrazem nebo mrtvičkou,“ nastínila ředitelka.

Působení přírodního jodu z darkovských léčivých pramenů je důležitou součástí balneorehabilitace.

FOTO: Lázně Darkov

Kromě ReoAmbulatoru disponují lázně i dalšími poměrně jedinečnými přístroji. Například Imoove, který dokáže pracovat s celým tělem, a stimulovat tak více než 95 procent svalové hmoty najednou, nebo Icoone, ten je zase určen k tvarování postavy, ošetření celulitidy a omlazující péči o obličej.

Právě Icoone využívají lázně nejen k rehabilitacím, ale i ke kosmetickým účelům. A mezi technické vymoženosti patří i přístroj nazvaný Gloreha Professional 2. „Jde o moderní zařízení pro rehabilitaci rukou pacientů s neurologickými nebo posttraumatickými poškozeními, které umožňuje efektivní, intenzivní a časnou stimulující neuro-motorickou terapii,“ nastínila ředitelka.

Využívají i prameny



Mimo robotiku využívají v Darkově také jodobromovou vodu, tzv. solanku, která příznivě ovlivňuje kolagenní a elastické struktury ve svalech, vazivu a kloubních pouzdrech, podporuje rozšíření velkých cév, ovlivňuje práci srdce a krevního oběhu, zlepšuje okysličení i výživu srdce, mozku, svalů, měkkých pojivových tkání, struktur kloubů a páteře.

„Zanedbatelné nejsou ani lokální účinky jodu. Antiseptický a desinfekční účinek jodové vody se uplatňuje při léčení chronických zánětů a kožních nemocí, hydratační účinek jodu v kombinaci s rehabilitací zase pozitivně ovlivňuje popáleninové či pooperační jizvy,“ vysvětlila Filipi a doplnila, že lázně se zaměřují i na estetiku, zejména na procedury určené ke zkrášlení pleti, snížení přebytečného tuku v různých oblastech těla nebo omlazení intimních partií.