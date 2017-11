Imunita je vlastně schopnost organismu bránit se proti vnějším i vnitřním vlivům. Jak jsme na tom s odolností těla, nám pomohou zjistit laboratorní testy, které určí, do jaké míry tělo umí vytvářet protilátky a jaké množství máme bílých krvinek. Ale poznáme to i my sami pouhým pozorováním sama sebe.

Prvními signály jsou časté záněty, opakující se nemoci, únava, špatné spaní. Je dobré na imunitě zapracovat, protože úplně to nejhorší, co můžeme udělat, je nedělat nic.

Eleuterokok ostnitý

Jde o známý a silný stimulátor organismu. Připravuje se z něj rostlinné tonikum, které zlepšuje obranyschopnost a zbavuje tělo stresu a deprese. Z rostliny se užívá hlavně kořen, nejlépe tříletý.

Užívání eleuterokoku stimuluje protinádorovou aktivitu bílých krvinek, zmírňuje vnější projevy následků ozařování a celkově zlepšuje stav těla. Účinné látky rostliny snižují toxicitu celé řady léků a zvyšují tak odolnost organismu.

Nejsilnějších účinků dosahuje tinktura (tedy lihový roztok), z kořene lze připravit i odvar. Stačí přibližně pět minut povařit lžíci sušených kořenů v půl litru vody. Doporučuje se užívat 15–30 ml třikrát denně před jídlem.

Tinkturová kúra

Bylinkářka Jarmila Podhorná doporučuje užívat současně tinktury schizandry, leuzey a břízy, po využívání břízy se přidá černý rybíz. Když doužíváme i ten, přidáme ještě ořešák. Kúra je zaměřena na stimulaci obranyschopnosti těla.

Hlíva ústřičná

Tato houba obsahuje řadu vitamínů, minerálů a stopových prvků. Hlívu můžeme přímo zařazovat do jídelníčku, ale mnohem větší koncentraci účinných látek obsahují doplňky stravy. Velmi dobrá je kombinace hlívy s rakytníkem.

Černucha setá

Říká se jí také černý kmín a bez problémů si ji můžeme pěstovat na zahradě. Je aromatickým kořením, ale má také léčivé účinky. Používáme semena, která se aplikují v různých formách, nejčastěji však drcená nebo mletá na prášek. Připravujeme z nich nálev nebo odvar, který pravidelně užíváme.

Silnější působení má odvar v červeném víně – jednu kávovou lžičku černuchy zalijeme dvěma decilitry vína a krátce, asi pět minut, povaříme. Odvar můžeme ještě zředit vodou a pijeme nejlépe na noc. Velmi příznivé účinky na organismus má i olej, který se lisuje ze semen, působí antivirově, antibakteriálně, antimykoticky a přispívá k detoxikaci organismu.

Třapatka nachová

Známější je možná její latinský název echinacea – najdeme ho totiž na mnoha zejména vitamínových preparátech z lékáren i z prodejen zdravé výživy. Silně posiluje obranyschopnost organismu, odstraňuje lymfatické potíže, některé prameny také uvádějí protinádorové a silné antibiotické účinky.

Extrakt z jejího kořene je velmi dobrá prevence před nachlazením a posiluje imunitu. Na vývar vezmeme jednu čajovou lžičku sušeného kořene třapatky, zalijeme čtvrtlitrem studené vody, vše povaříme přibližně pět minut, potom necháme čtvrt hodiny vyluhovat a následně scedíme. Pijeme třikrát denně po dobu dvou týdnů.

Ostropestřec mariánský

Výrazně podporuje detoxikaci organismu. Účinné látky obsažené v této rostlině důkladně pročistí organismus, tím přispějí k větší odolnosti těla. Pro léčebné účely se používají hlavně dobře vyzrálá a usušená semena. Ta mají nejvíc účinných látek, farmaceuticky se zpracovávají také listy a kořen.

Rakytník řešetlákový

Plody rakytníku mají celou řadu pozitivních účinků na zdraví celého těla. Včetně imunity – je to totiž rostlina bohatá na řadu vitamínů a minerálních látek. Je označovaná jako silný antioxidant, který spolehlivě likviduje volné kyslíkové radikály. Farmaceuticky se zpracovávají všechny části rostliny, ale nejsilnější účinky mají především plody.

Tip: Pokud nemáme po ruce rakytník, může být vhodnou variantou na posílení imunity pravidelné popíjení šípkového čaje, který je bohatý na vitamín C.

Namíchejte si posilující směs

Řadu bylinných směsí na posílení imunity si můžete jednoduše koupit. Ale můžete si také namíchat vlastní.

Velmi účinnou směs získáme smícháním 20 g eleuterokoku, 20 g lapacha, 25 g šišáku bajkalského, 10 g kořene lopuchu, 10 g tymiánu, 15 g dřišťálu, 5 g černého bezu.

Čaj připravujeme z jedné čajové lžičky směsi, kterou přelijeme čtvrt litrem vroucí vody a necháme deset minut louhovat. Potom scedíme a pijeme třikrát denně. Tento čaj bychom měli popíjet od podzimu do začátku jara.