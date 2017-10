Postup: Dýni překrojíme na polovinu a vydlabeme semínka. Oloupeme slupku a nakrájíme na kostky. Do většího hrnce dáme na dno cca 3 cm vody a umístíme cedník tak, aby se nedotýkal vody. Vložíme do něj nakrájenou dýni, přiklopíme pokličkou a necháme vařit v páře do změknutí, zhruba 15 minut. Poté rozmixujeme dohladka a necháme vychladnout. Sušenky rozsekáme v mixéru úplně najemno, smícháme s rozpuštěným máslem a propracujeme na těsto. Použijeme koláčovou formu o průměru 20 cm a sušenkovou hmotu rovnoměrně natlačíme na dno i do stran. Dýňové pyré vyšleháme s vejci, zakysanou smetanou, javorovým sirupem a citrónem. Vmícháme také koření a nakrájený kandovaný zázvor. Nalijeme na připravený korpus a uhladíme. Dáme do trouby předehřáté na 180 °C a pečeme 35–40 minut, až se dýňový krém zpevní po okrajích. Uprostřed může být ještě trochu vláčný. Vyjmeme z trouby a necháme úplně vychladnout. Před podáváním ozdobíme nasekanými ořechy a šlehačkou.