Střelec, který rozpoutal nedělní masakr v Las Vegas, se na útok připravil ještě důkladněji, než bylo dosud známo. Kromě toho, že si do pokoje vzal takřka armádní arzenál, Stephen C. Paddock nainstaloval do pokoje a hotelové chodby vlastní... Celý článek Vrah z Las Vegas do hotelu nainstaloval vlastní kamerový systém»