Přidejte pepř - jednou z nejsnazších cest, jak podpořit vstřebávání kurkuminu, je kombinovat ho s něčím, co zabrání jeho trávení skrze střevní stěny. Za výborného pomocníka lze v tomto směru považovat pepř. Bílá, černá a dlouhá zrnka pepře obsahují unikátní alkaloid zvaný piperin, který brání vstřebávání kurkuminu skrze střevní stěny. To může zvýšit jeho absorpci do oběhu až o 2000 % (40násobné zvýšení). Pokud máte pepř rádi a hojně ho do kari přidáváte, prospěje vašemu jídlu nejen svou chutí.