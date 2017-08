Postup: Rajčata nejprve oloupeme. Do jedné mísy nalijeme horkou vodu a do druhé studenou. Rajčata nejprve ponoříme do horké vody, a to na 40 sekund. Pak je opatrně vyndáme a ponoříme hned do ledové vody. Rajčata oloupeme. Oloupaná rajčata nakrájíme nadrobno a dáme je dusit do hrnce. Dusíme do měkka. Chilli papričky nařízneme, zbavíme semínek a nakrájíme nadrobno. Přidáme je k rajčatům a podle potřeby podlijeme trochou vody. Omáčku ochutíme solí, pepřem, cukrem, citrónovou šťávou a lisovaným česnekem. Podle toho, jak pálivé jídlo máme rádi, přidáme chilli pastu. Omáčku vaříme ještě tak dlouho, abychom zredukovali šťávu na minimum a přirozeně ji tak zahustili.