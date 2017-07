Vyšetření, která pomohou odhalit plodnost ženy

Ženy, které nestačily založit rodinu do třiceti let věku, často řeší, jak jsou na tom se svou plodností a kolik času ještě mají na plánování rodiny. Podle studií by se až 80 % z nich začalo aktivně snažit o dítě, kdyby zjistily nepříznivý výsledek. Některé kliniky reprodukční medicíny a gynekologové proto nabízejí speciální preventivní vyšetření, která odhalí případné potíže s plodností, a následně navrhnou vhodná opatření.