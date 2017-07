Fit-sup neboli cvičení na paddleboardu je totiž velmi efektivní a díky neustálému balancování zapojíte více svalů najednou, a hlavně koordinovaným způsobem. Už jen samotné pádlování v tempu je skvělým tréninkem pro svaly horní poloviny těla s konstantním zapojením středu těla a díky balancování i dolních končetin.

Na hodině se dělá několik druhů různých výdrží, klasických posilovacích cviků a závěrečné protahování.

Zaškolení

Výhodou je, že může přijít opravdu každý. I ten, co nikdy na paddleboardu nestál. „Zaškolíme ho, vysvětlíme, jak na paddleboard nastoupit, jakým způsobem se rozjet. Samotné cvičení je na místě,“ vysvětlila cvičitelka Milada Vlčková s tím, že není nikdo, kdo by tohle cvičení nezvládl. Než se člověk na prkně postaví, pádluje v kleče nebo sedě.

Cvičit na paddleboardu může i ten, co na tom nikdy nestál.

FOTO: Novinky

Pády

Jakmile se člověk naučí dobře na prkně postavit a ovládat pádlo, neměl by už hrozit pád do vody. „Je pravda, že můžou přijít vlny nebo nějaká úskalí a člověk spadne. Ale já tomu říkám „hodný pád“. Spadnete vedle paddleboardu, kterého se můžete hezky chytit, nemá totiž žádné hrany nebo vysoké boky, takže se dá vylézt nahoru velmi jednoduše,“ vysvětlila Milada Vlčková.

Muži radši na výlety

Přestože je toto cvičení vhodné pro každého, muži na lekce chodí méně. Ti raději vyrazí na výlet. „Na cvičení přijde třeba jeden, ale na výlety se jich hlásí hodně. Je to totiž vhodné pro celou rodinu, i pro děti. Každý rodič si může posadit dítě dopředu na paddleboard. Děti od sedmi osmi let jsou samy schopné jet. Většinou jezdíme výlety na 2 až 2,5 hodiny po Berounce z Dobřichovic do Černošic,“ prozradila Vlčková.