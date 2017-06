Každý člověk má svou vrozenou barvu zubů a ta se během života mění. Roli zde hrají pigmenty z potravy a pití, kouření, léky, ale také nedostatečná péče o chrup. Změna barvy zubů může být také důsledkem úrazu jednoho či více zubů či důsledek jiného onemocnění.

V každém případě záleží na každém z nás, zda se s nelichotivou barvou chrupu smíříme, nebo zda s ní něco začneme dělat. Způsobů, jak projasnit a zviditelnit úsměv, je hned několik, nicméně naprostým základem zůstává pravidelné a důkladné čistění zubů a pak také dvakrát do roka profesionální dentální hygiena.

Samotnému bělení zubů by se měly vyhnout děti s mléčným chrupem a těhotné ženy. Poškozené zuby, např. tetracyklinem, nebo zuby postižené fluorózou lze bělit jen na základě doporučení odborníka.

Poněkud problematické je podle zubní lékařky Hany Šmikmátorové bělení zubů s „bílými plombami“. Procedura totiž vybělí vlastní tkáň zubu, nikoli však výplň. Tu lze po bělení zhotovit novou v barvě vyběleného zubu. Je pak ale nutné počítat s dalšími investicemi. Korunky (tzv. pigmentované protetické práce) je možné vybělit také, ale jen do původní barvy.

Bělení zubů pomocí speciálních past



Bělicí pasty mají efekt pro udržování stále zářivého úsměvu, ale hlavně v případě, že vlastníte přirozeně bílý chrup nebo si dopřáváte pravidelnou profesionální péči o chrup. „Whitening pasty často obsahují abrazivní částečky, které narušují pigmenty vzniklé např. častým pitím kávy, čaje, kouřením. Tato abraziva však zuby nebělí, nýbrž čistí vzniklé usazeniny,” vysvětluje dentální hygienistka Dipl. DH Dana Tichotová, DiS z pražské kliniky Arbes+.

Některé z nich ale mohou narušit sklovinovou vrstvu zubu, která častým užíváním abraduje, slábne, nevratně ubývá a zuby jsou tak mnohem citlivější a křehčí. Proto je důležité si zubní pastu pečlivě vybírat a raději vše konzultovat se svým dentistou.

Bělicí pásky bez peroxidu, přesto velmi účinně odstraňují skvrny i žluté zabarvení. Již za 14 dní uvidíte rozdíl. Výborné je pásky doplnit o kúru aktivního uhlí s kokosovým olejem s příchutí máty peprné. Tato kombinace čistě přírodních látek odstraňuje skvrny, zubní plak, posiluje sklovinu a detoxikuje ústa. Obsah sáčku stačí 5–15 minut proplachovat v ústech.

FOTO: My White Secret

Péče, která pomůže odstranit plak a další usazeniny



Kromě pravidelné péče o chrup může s odstraněním plaku, zubního kamene a dalších usazenin včetně pigmentových skvrn pomoci i technika Air Flow, při které jsou zuby čištěny pomocí speciální trysky a působením proudu vzduchu, vody, smíchaného s částečkami hydrogenuhličitanu sodného (jedlé sody), což je abrasivní medium.

„Výhodou tohoto čištění je, že odstraňuje pigmentace i ze zvlášť skrytých prostor. Ošetření je nebolestivé, rychlé a vzhledem k ochucenému abrasivu i příjemné,” upozorňuje Dana Tichotová.

Na tuto péči může navázat leštění zubní skloviny pomocí speciálních rotačních kartáčků různých velikostí a tvarů, na které nanášíme lešticí pastu s příchutí a obsahem fluoridů.

„Leštěním se odstraní drobné zbytkové pigmentace, zahladí se povrch zubů. Leštění se provádí vždy po odstranění zubního kamene, aby byl povrch zubu naprosto hladký a nebyl důvod k rychlejšímu usazování plaku,” doporučuje hygienistka.

Zleva: Philips Sonicare DiamondClean. Odstraňuje až 7x více zubního plaku než manuální kartáček. Hustě osázená vlákna uprostřed hlavice slouží k odstraňování skvrn a odvedou spoustu práce, díky níž bude váš úsměv 2x bělejší za pouhých 7 dní. Můžete si nastavit 5 režimů včetně bělení a leštění zubů. Signal Zubní pasta White Now CC. Modré světlo odrážející pigmenty zajistí, že vaše zuby budou vypadat bělejší již po prvním použití. Tyto pigmenty jsou neabrazivní, tudíž nenarušují zubní sklovinu. Pasta obsahuje i aktivní minerál a zinek, který zvyšuje odolnost vůči kazu. Korres Bělicí zubní pasta s anýzem a eukalyptem 75 ml pečuje o chrup a svěží dech. Je vhodná i při užívání homeopatických léků. Signal Bělicí pero White Now Touch - elegantní, zářivě modré pero, které vykouzlí během minutky krásný úsměv. Je neabrazivní, tudíž pro zubní sklovinu bezpečné. Může se používat i několikrát denně. Stačí nanést na zuby, nechat minutku zaschnout. Oslnivý úsměv si můžete vytvořit kdykoli a kdekoli. Elmex Bělicí zubní pasta Sensitive Professional Gentle Whitening 75 ml s účinnou technologií Pro-Argin, která poskytuje účinnou a dlouhotrvající úlevu od citlivých zubů. Tato technologie uzavírá kanálky vedoucí k zubnímu nervu a tím blokuje bolest. Při pravidelném používání poskytuje výraznou úlevu od bolesti. Zároveň pomáhá u citlivých zubů s odstraněním pigmentace. Ecodenta Černá bělicí zubní pasta s uhlím a extraktem Teavigo 100 ml. Černé uhlí a extrakt ze zeleného čaje odstraňují pigmentaci a zároveň komplexně pečují o chrup.

FOTO: Archiv firem

Ordinační bělení zubů

Kliniky nabízejí dva druhy bělení, a to ordinační a domácí. Aby bylo bělení účinné, měla by mu v obou případech předcházet odborná dentální hygiena, která odstraní ze zubů všechny nečistoty, zubní kámen i plak.

„Pro bělení zubů slouží bělicí gely s obsahem peroxidu vodíku nebo peroxihydrátu močoviny, jejichž obsah se liší v závislosti na typu bělení,” vysvětluje dentistka MDDr. Hana Velebilová z Schill Dental Clinic.

Při tomto ošetření musí specialista pečlivě zakrýt všechny měkké tkáně, aby při použití bělícího prostředku nedošlo k jejich poškození. Bělení pomocí těchto gelů má téměř okamžitý efekt, k aktivaci gelu je pak nutná speciální lampa nebo laser. Jedno ordinační sezení trvá obvykle 60 minut, v případě potřeby je po 2 až 4 týdnech doplněno o domácí bělení.

Novinkou v tomto směru je použití gelu s obsahem Hydroxyapatitu, anorganické látky, která společně s dalšími látkami vytváří tkáň zubu. „Hydroxyapatit je hojně využíván pro účely kostních výplní a celkově v protetice. Má vynikající biologické vlastnosti, vysokou biokompatibilitu a nulovou toxicitu. Nano-Hydroxyapatit přilne k povrchu zubní skloviny, zacelí odhalený dentin. Výsledkem je sanovaný povrch zubů, snížená citlivost a přirozená bělost zubů,” upozorňuje dentální hygienistka Veronika Zákopčaníková z Dental office H33.

Velkou předností gelu je, že bělí a zároveň regeneruje poškozenou zubní sklovinu. „Klinické studie prokazují výsledky vybělení až o 8 – 9 odstínů za jednu hodinu. Konečný výsledek závisí na výchozím odstínu zubů pacienta. Doporučujeme vždy konzultovat s ošetřujícím lékařem. Všeobecně vydrží výsledky vybělení 2 – 3 roky, délku však ovlivňuje důkladnost ústní hygieny a životní styl - kouření, barevné potraviny,” dodává Zákopčaníková.

Samotné domácí bělení pod kontrolou lékaře zájemci tak často nevyhledávají, a to především z důvodu jeho délky. „Je to sice pomalejší metoda, ale zato je dlouhodobější. Při domácím bělení se postupně bělí střed zubu, zubovina, aniž by se narušila zubní sklovina. Klientovi se podle jeho chrupu vyrobí speciální plastový nosič, který pak při bělení používá. Do nosiče se nanáší bělicí gel, který má daleko nižší koncentraci peroxidu než gely používané při ordinačním bělení. Následně se zavede do úst, kde působí potřebnou dobu. Při dodržení pokynů specialisty a pravidelných kontrolách v průběhu bělení se jedná o bezpečnou a efektivní metodu k dosažení krásného úsměvu,“ popisuje domácí bělení MDDr. Hana Velebilová.

Bělení zubů není levná záležitost



Cena za bělení v ordinaci se může pohybovat v průměru mezi 5000 (lehčí případy, méně aplikací) až 20 000 korunami (dlouhodobé bělení velmi zabarvených zubů - opakované ordinační bělení). Již jednou vybělené zuby lze bělit opakovaně, většinou to není nutné častěji než jednou ročně. Každé další bělení je již rychlejší.

Udržení dosaženého efektu pak závisí na každodenním používání bělicí pasty (nejlépe večer), používání dentálních nití a kartáčků. Samozřejmostí jsou pravidelné návštěvy u zubního lékaře a dentální hygienistky.

Estetické fazety

Čím dál častěji stomatologové doporučují i tzv. estetické fazety. „Jde o tenké pláty z kompozitního materiálu či keramiky, které překryjí přední plošku zubu. Keramické fazety bych obecně doporučil více, jsou sice ekonomicky trochu náročnější, ale jde o nejestetičtější a obvykle i nejtrvalejší variantu,“ upozorňuje dentista Václav Manhar.

„Estetické fazety se využívají k nápravě tvarových vad, tímto způsobem můžete zakrýt i nedostatky na přední ploše zubu. Fazetky vám vydrží pět až deset let právě dle použitého materiálu,” dodává.

Estetické fazety se mohou využívat i na zakrytí mezer mezi zuby. Aplikace není nijak složitá a provádí se v lokální anestezii. Na základě tzv. diagnostické modelace se vytvoří model, který bude nejen dobře sedět, ale i vyhovovat vašim potřebám.

Výroba probíhá v laboratoři, při aplikaci může stomatolog ještě opravit malé nuance. Fazeta se připevňuje k přední straně zubu „adhezivním systémem“, což zaručí takřka nemožné odlomení.