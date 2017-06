Rádi o víkendu dospáváte? Přestaňte, podle vědců to není zdravé

Vypínáte v sobotu a neděli schválně budík a spíte klidně až do oběda? Pak s tím co nejdříve skoncujte. Vědci zjistili, že je to zdraví škodlivé. Nejenom, že tím narušujete své přirozené biorytmy, navíc budete paradoxně více vyčerpaní a bez nálady.