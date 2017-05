Mladá žena vážila přes 140 kilogramů, za rok zhubla téměř o polovinu své váhy

Sedmadvacetiletá Shantel Chiolová má postavu, kterou by jí mohla leckterá žena závidět. Nebylo to tak ale vždy. Poté, co před několika lety utrpěla zranění, a po porodu syna později, se její váha pohybovala daleko od dokonalosti. Se svými 141 kilogramy se ale nehodlala smířit. Po operaci žaludku a díky dietě a cvičení nyní váží 79 kilogramů.