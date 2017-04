Přestože jsou za nejrizikovější skupinu stále považováni muži kolem 54 let věku, nemocných stále více přibývá i mezi dvacetiletými a třicetiletými. Je to velmi často dáno podceňováním sluneční ochrany při sportu, na vině bývá i časté chození do solárií.

Pokud přijde nemocný k lékaři včas a jeho melanom není větší než milimetr, má až 90% šanci na přežití. Jakmile má melanom přes 4 milimetry, naděje na přežití se markantně sníží. Nemocný má pouhou 50% šanci, že přežije pět let od diagnostiky onemocnění.

„Z evropských statistik jasně vyplývá, že pro spálení kůže je nejrizikovější jízda na kole a rekreační běh. Proto by se tyto aktivity měly provozovat mimo poledne, s voděodolným ochranným krémem nebo s oblečením s UV ochranou. Dost často je právě typ oblečení pro vznik melanomu rozhodující,” vysvětluje přední český dermatolog prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA z pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Zhoubný melanom se u mužů nejčastěji objevuje na zádech a krku, u žen na obličeji a dolních končetinách. Tedy v místech, která jsou během slunných dnů nejméně chráněná.

Prevence a včasná diagnóza



Za každých okolností je třeba hledět na prevenci a nikdy nepodceňovat situaci, vždy je nutné se dostatečně chránit před UV zářením. Samozřejmostí by také mělo být pravidelné sledování pigmentových znamének na těle.

„Včasné rozpoznání melanomu je pro diagnózu pacienta zcela klíčové. Proto je důležité chodit na pravidelné kontroly znamének k dermatologovi, který dokáže nebezpečné znaménko mnohdy odhalit pouhým zrakem. Jeho odhad pak zpřesní ruční či digitální dermatoskop a následné histologické vyšetření,” upozorňuje doc. MUDr. Monika Arenbergerová, PhD.

Vyšetření zdarma



V letošním roce probíhá již 11. ročník akce s názvem Stan proti melanomu, kde si může nechat každý vyšetřit svá znaménka odborníky z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, a to zcela zdarma.

Stan proti melanomu 2017

Praha, 18. - 19. dubna 2017, Ovocný trh, 10 - 18 hodin

Brno, 24. dubna 2017, Náměstí Svobody, 10 - 18 hodin

Ostrava, 25. dubna 2017, Avion Shopping Park, 10 - 18 hodin



V roce 2016 akci navštívilo rekordních 4001 osob, bylo u nich zjištěno 38 melanomů a 59 bazaliomů a spinaliomů.