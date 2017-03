Je důležité mít na paměti, že některé způsoby přípravy zeleniny mohou ovlivnit přítomnost minerálů, vitamínů, antioxidantů a vlákniny v ní.

Ve své podstatě žádná tepelná úprava není stoprocentně ideální, každá metoda má svá pro a proti, uvádí na svých stránkách celosvětově uznávaná trenérka Kayla Itsinesová.

Vaření

Vaření zeleniny je jedna z nejčastějších forem úprav. Zřejmě i to je důvod, proč spousta lidí nenávidí růžičkovou kapustu. Většinou ji totiž mnozí rozvaří do téměř nepoživatelné podoby. Vařením mohou navíc některé druhy ztratit živiny a zejména ve vodě rozpustné vitamíny B a C.

Tyto vitamíny jsou nestabilní v případě, že jsou vystaveny vysokým teplotám, v některých případech se dokonce vylouhují do vody, ve které je zelenina vařená, a kterou většina lidí následně vylije a nijak nespotřebuje. Existuje několik studií, které dokazují, že bod varu způsobuje největší ztráty vitamínu C v porovnání s jinými metodami vaření.

Množství živin ztracených při vaření zeleniny může být ovlivněno i příliš dlouhou dobou přípravy. Samozřejmě, čím déle zeleninu vaříme, tím více živin ztratí. Čím déle se vaří, tím více se i rozvaří, konzistence je tekutá, rozbředlá, což nelahodí většinou ani oku, ani žaludku. Chcete-li vařením ztratit pokud možno co nejméně živin, vařte zeleninu jen několik minut.

Příprava v páře

Příprava zeleniny pomocí napařování je také velmi populární. Výzkumy opakovaně ukázaly, co se týče ztráty živin, je tento způsob přípravy ze všech nejšetrnější. Vede k nejmenším ztrátám zejména vitamínu C.

Nicméně i příprava v páře nese jistá rizika. Opět bychom měli dbát na dobu přípravy, která by neměla překročit několik minut. To se pozná tak, že je zelenina převařená. Ideální konzistence je ta, která je křupavá na skus.

Smažení

Jednou z výhod smažení je bezesporu to, že není nijak dlouhé, zelenina tedy neztrácí dramatický počet živin. Nicméně podle Itsinesové je potřeba najít si i v tomto způsobu úpravy tu nejlepší cestu. Rozhodně nedoporučuje přípravu fritováním, kdy je zelenina navíc obalena v těstíčku či strouhance, což samozřejmě zvyšuje celkový kalorický index. Z původně zdravé potraviny je rázem nezdravá.

Některé výzkumy naopak ukázaly, že smažení je způsob, který v určitých druzích zeleniny pomáhá udržet živiny, protože nejsou vystaveny vysokým teplotám po dlouhou dobu.

Krátké osmahnutí zeleniny na menším množství oleje může být skvělým způsobem, jak si zpestřit jídelníček, zvláště pokud člověk přidá zajímavý mix bylinek a koření. Pouze je třeba použít olej, který má vysoký kouřový bod, a tedy se tolik nepřepaluje.