Ty se týkají především lásky, sexu, ale i zdraví a úspěchů v práci. Lékař a autor knihy The Power of When (Kouzlo toho kdy) vysvětluje, že evoluce vytvořila čtyři cirkadiání (biologické) rytmy – delfína, lva, medvěda a vlka. Každý z nich je nastaven na jiné časy, které ovlivňují to, jak jsou lidé úspěšní v každodenním dosahování svých cílů.

Typ 1: delfín

Delfíni jsou definováni jako lidé, kteří jsou tiší, spíše introvertní, neurotičtí, přesto však velmi inteligentní. Jsou to lidé, kteří mají sklony k únavě, avšak jsou vzhůru dlouho do noci. Drží se dál od riskantních situací, mají rádi preciznost a harmonii.

Typ 2: medvěd

Tento typ se pozná svou otevřeností, většinou jde o extroverty. Lidi, kteří rádi mluví a mají otevřenou mysl. Mají problémy se vstáváním, když mohou, často spí až do odpoledne. Upřednostňují být šťastní a spokojení, rádi se obklopují věcmi, které jsou jim známé a cítí se v jejich blízkosti komfortně.

Typ 3: lev

Lvi jsou svědomití, záleží jim na ostatních, jsou praktičtí, daří se jim v dlouhodobém horizontu, a i proto jsou v naprosté většině neochvějně optimističtí. Jsou ranní ptáčata a vyhovuje jim to. Jednou z jejich hlavních priorit je zdraví. Většinou jde o fitness nadšence.

Typ 4: vlk

Vlci jsou impulzivní, pesimističtí, náladoví, ale kreativní. Nenávidí ranní vstávání. Nebojí se riskovat, aby našli nové životní zkušenosti. Ze všech chronotypů jsou také nejvíce emocionálně založení.

Psycholog říká, že porozuměním svého chronotypu získáme návod na to, jak nejlépe načasovat každý důležitý aspekt našeho života. „Je to plán našich biologických hodin. Jde o příliš a odliv hormonů, který se odehrává v určitých intervalech, 24 hodin denně,“ říká doktor Brues. Podle něj se podle toho dá určit, kdy je nejvhodnější doba na důležité životní kroky.

Nejlepší doba zamilovat se Delfíni: pozdě odpoledne/večer Lvi: brzo ráno a odpoledne Medvědi: okolo poledne do podvečera Vlci: pozdě odpoledne až do noci

Doktor Brules tvrdí, že to jsou časy, kdy mají lidé v odpovídajících chronotypech nejlepší náladu. Proces seznámení se odehrává ve třech rytmech: zaujetí, náklonnost, napojení. Každý z nich je přitom u každého člověka zcela odlišný a děje se od prvního setkání až po fázi dlouhodobého vztahu.

Nejlepší čas na sex Delfíni: dopoledne, nejlépe po ranním cvičení Lvi: zhruba 15-20 minut po probuzení Medvědi: hned po probuzení Vlci: po snídani

„Nechápu, jak se mohli lidé adaptovat na sex před spaním. To jsme přeci z celého dne nejvíce unavení,“ rozčiluje se psycholog. Myslí si, že je to dáno lidskou pohodlností, kdy si lidé ráno rádi místo milování přispí. Přitom večer je tepová frekvence nejpomalejší a tělo i mozek se připravuje na spánek.

Ačkoliv většina párů udává, že se miluje hlavně večer, touha podle Breuse u všech chronotypů vrcholí právě ráno a dopoledne, zatímco večer jsou hladiny testosteronu nejnižší. Další výhodou ranního milování je rozběhnutí cirkulace krve, která dopomůže k rychlému a pozitivnímu startu nového dne.

Nejvhodnější čas na hádky Delfíni: po večeři bohaté na sacharidy Lvi: hodinu nebo dvě před spaním Medvědi: před večeří, ale po práci Vlci: po večeři, dvě hodiny před spaním

Doktor Breus ale radí, že pokud je člověk nevyspalý, do hádek by se pouštět vůbec neměl. To samé platí i pro hádky těsně před spaním. Mozek totiž nestačí vstřebat tolik negativních emocí a je dost pravděpodobně, že takový konflikt může mít vliv na kvalitu spánku, nebo že může ovlivnit náladu následujícího dne.